 

Амоксициллин оказался практически бесполезен при лечении бронхитов у детей

29.09.2021, 15:06, Разное
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Амоксициллин (амоксиклав) — это полусинтетическое антибактериальное средство из группы пенициллинов, которое используется при лечении бронхита, ангины, пневмонии, среднего отита и других заболеваний как у взрослых, так и у детей. Антибиотик включен в перечень важнейших лекарственных средств ВОЗ и широко применяется в российской клинической практике.

Ученые из Саутгемптонского университета решили оценить, насколько оправдано назначение амоксициллина при неосложненных инфекциях дыхательных путей у детей в тех случаях, когда нет подозрения на пневмонию. В своей научной работе специалисты подчеркнули, что резистентность к антибиотикам становится глобальной проблемой, и очень важно избегать их избыточного применения. 

В новое исследование были включены 432 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 12 лет из Англии и Уэльса, проходившие амбулаторное лечение инфекций верхних дыхательных путей с умеренно тяжелыми симптомами. Маленьких пациентов случайным образом разделили на две группы, в одной из них дети получали амоксициллин три раза в день в течение семи дней, в другой — плацебо. Врачи и медсестры оценивали симптомы в начале терапии, а родители ежедневно заполняли дневник наблюдения за состоянием ребенка. 

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В результате ученые обнаружили, что дети в обеих группах выздоравливали примерно в одни и те же сроки — разница составила в среднем 13%, то есть клинически не значимая. Более того, не было существенных различий в длительности симптомов у детей с наиболее тяжелыми симптомами — высокой температурой, одышкой и хрипами в грудной клетке. 

Обследование в стационаре потребовалось пятерым детям, принимавших амоксициллин, и четверым пациентам из контрольной группой. Не отличались в обеих группах и другие, менее значимые показатели вроде продолжительности больничного у родителей для ухода за ребенком и стоимости безрецептурных лекарств, необходимых для лечения. 

«Также не было доказательств дополнительных осложнений при отсутствии назначения антибиотиков. Если нет подозрения на пневмонию, клиницисты должны объяснять родителям, какого течения болезни следует ожидать и когда потребуется повторное посещение, но не прописывать антибиотики большинству детей с инфекциями органов дыхания», — заключили авторы исследования.



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