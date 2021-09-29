Амоксициллин оказался практически бесполезен при лечении бронхитов у детей



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Амоксициллин (амоксиклав) — это полусинтетическое антибактериальное средство из группы пенициллинов, которое используется при лечении бронхита, ангины, пневмонии, среднего отита и других заболеваний как у взрослых, так и у детей. Антибиотик включен в перечень важнейших лекарственных средств ВОЗ и широко применяется в российской клинической практике.

Ученые из Саутгемптонского университета решили оценить, насколько оправдано назначение амоксициллина при неосложненных инфекциях дыхательных путей у детей в тех случаях, когда нет подозрения на пневмонию. В своей научной работе специалисты подчеркнули, что резистентность к антибиотикам становится глобальной проблемой, и очень важно избегать их избыточного применения.

В новое исследование были включены 432 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 12 лет из Англии и Уэльса, проходившие амбулаторное лечение инфекций верхних дыхательных путей с умеренно тяжелыми симптомами. Маленьких пациентов случайным образом разделили на две группы, в одной из них дети получали амоксициллин три раза в день в течение семи дней, в другой — плацебо. Врачи и медсестры оценивали симптомы в начале терапии, а родители ежедневно заполняли дневник наблюдения за состоянием ребенка.

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В результате ученые обнаружили, что дети в обеих группах выздоравливали примерно в одни и те же сроки — разница составила в среднем 13%, то есть клинически не значимая. Более того, не было существенных различий в длительности симптомов у детей с наиболее тяжелыми симптомами — высокой температурой, одышкой и хрипами в грудной клетке.

Обследование в стационаре потребовалось пятерым детям, принимавших амоксициллин, и четверым пациентам из контрольной группой. Не отличались в обеих группах и другие, менее значимые показатели вроде продолжительности больничного у родителей для ухода за ребенком и стоимости безрецептурных лекарств, необходимых для лечения.

«Также не было доказательств дополнительных осложнений при отсутствии назначения антибиотиков. Если нет подозрения на пневмонию, клиницисты должны объяснять родителям, какого течения болезни следует ожидать и когда потребуется повторное посещение, но не прописывать антибиотики большинству детей с инфекциями органов дыхания», — заключили авторы исследования.