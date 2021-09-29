Суд отменил торговое соглашение между ЕС и Марокко

Европейский суд юстиции отменил соглашение о торговле и тарифах между ЕС и Марокко.

«Европейский суд юстиции постановил аннулировать решение Совета ЕС в отношении соглашения между ЕС и Марокко о тарифных преференциях на произведенную в Марокко продукцию, а также по соглашению между ЕС и Марокко об устойчивой рыбной ловле», – приводит заявление суда ТАСС.

Отмечается, что для гарантии «выполнения юридических обязательств ЕС» оба соглашения будут оставаться в силе еще два месяца.

Ранее Алжир заявил о разрыве дипотношений с Марокко.