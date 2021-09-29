 

Суд отменил торговое соглашение между ЕС и Марокко

29.09.2021, 14:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕвропейский суд юстиции отменил соглашение о торговле и тарифах между ЕС и Марокко.

«Европейский суд юстиции постановил аннулировать решение Совета ЕС в отношении соглашения между ЕС и Марокко о тарифных преференциях на произведенную в Марокко продукцию, а также по соглашению между ЕС и Марокко об устойчивой рыбной ловле», – приводит заявление суда ТАСС.

Отмечается, что для гарантии «выполнения юридических обязательств ЕС» оба соглашения будут оставаться в силе еще два месяца.

Ранее Алжир заявил о разрыве дипотношений с Марокко.



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