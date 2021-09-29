 

Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT

29.09.2021, 14:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМосква призывает ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры в связи с удалением двух немецких аккаунтов RT на YouTube, заявило постпредство РФ при организации.

«Призываем ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений в связи с удалением аккаунтов RT DE и Der Fehlende Part», – говорится в сообщении постпредства в Twitter.

Во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в РФ Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов».

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT. 



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