 

Мишустин оценил исполнение федерального бюджета в первом полугодии

29.09.2021, 14:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава российского правительства Михаил Мишустин в целом позитивно оценил результаты исполнения федерального бюджета в первом полугодии текущего года.

«Сегодня в повестке исполнение федерального бюджета за первое полугодие. Результаты в целом хорошие, они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии», – отметил премьер, передает ТАСС.

Он указала, что доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили прогнозное значение более чем на треть. «В результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне. Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся», – отметил Мишустин.

Премьер также заявил, что проект нового бюджета 30 сентября должен быть направлен в Госдуму. «Проект (бюджета на следующие три года) практически готов, сейчас вносятся последние штрихи. Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Государственную думу. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте», – сказал председатель правительства.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной.



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