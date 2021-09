“Богиня спустилась с горы Олимп”, “Герцогиня гламура”. В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде

Жена принца Уильяма выбрала для мероприятия расшитое блестками золотое платье от британского дизайнера Jenny Packham, а ее супруг был в смокинге.

Образ герцогини Кембриджской сейчас активно обсуждается в сети.

“Просто богиня сегодня спустилась с горы Олимп. Наверное, теперь это мои самые любимые образы от герцогини Кембриджской”, – написала автор блога CoutureAndRoyals.

I literally gasped you guys *

My mum asked what happened *

Nothing mum, just a goddess came down from Mount Olympus tonight *

This is now probably my favourite looks from The Duchess of Cambridge of all times * pic.twitter.com/uOSjq4sBPS

— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) September 28, 2021

“Герцогиня Кембриджская выполнила задание”, – написали в Twitter поклонники жены принца Уильяма.

The Duchess of Cambridge completed the assignment. pic.twitter.com/INvWpeVQJL

— Toria (@toriaa_h) September 28, 2021

“Герцогиня гламура”, – прокомментировали фото поклонники.

duchess of glamour * perfection * #duchessofcambridge pic.twitter.com/Aj3x7EmuuA

— * . (@julia_angeline_) September 28, 2021

“Боже мой, она такая красивая”, – оценили образ герцогини Кембриджской в сети.

My god she is so beautiful.

Catherine, Duchess of Cambridge radiating light. pic.twitter.com/HaHzSdSh3t

— PantalaimonSilvertongue (@PSilvertongue2) September 28, 2021

