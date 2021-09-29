В России пригрозили заблокировать YouTube за удаление немецких каналов Russia Today

Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому Russia Today. В случае неисполнения требования Роскомнадзор угрожает заблокировать видеохостинг на территории России.

В ведомстве утверждают, что Google подобными действиями нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и занимается цензурой.

Контекст:

О блокировке без возможности восстановления двух немецких каналов редакции российского телеканала Russia Today на сервисе YouTube стало известно 28 сентября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала происходящее “медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия”.

Представитель YouTube объяснил Deutsche Welle удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19. Видеохостинг сначала заблокировал их вещание на неделю, но RT решил использовать второй канал под названием Der Fehlende Part, чтобы избежать блокировки. В результате оба канала закрыли из-за нарушений условий использования YouTubе.

Российский МИД вслед за этим обратится к соответствующим ведомствам с просьбой принять ответные меры против YouTube и СМИ из Германии.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сказал телеканалу N-tv, что решение о закрытии немецкоязычных каналов редакции Russia Today в YouTube принято исключительно руководством платформы, власти Германии не имеют к этому отношения.

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