 

Вышла миниатюрная клавиатура для смартфонов и планшетов MX Keys Mini

29.09.2021, 14:28, Новости дня
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Новая клавиатура MX Keys Mini имеет весьма скромные габариты, однако отличается своей универсальностью. Ее можно использовать для набора текста практически в любом устройстве, где предусмотрена такая функция. То есть, представленной в компании Logitech устройство подходит как для ПК, так и для планшетов и даже смартфонов.

Миниатюрные размеры необходимы из соображения мобильности. Разработчик предполагает, что пользователи должны иметь возможность носить ее с собой.

Сообщается, что клавиатура полностью совместима с Windows, Android, iOS и другими операционными системами, устанавливаемыми на разных мобильных и вычислительных устройствах. В российских магазинах клавиатуру продают по 9990 рублей.



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