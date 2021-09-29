Вышла миниатюрная клавиатура для смартфонов и планшетов MX Keys Mini

Новая клавиатура MX Keys Mini имеет весьма скромные габариты, однако отличается своей универсальностью. Ее можно использовать для набора текста практически в любом устройстве, где предусмотрена такая функция. То есть, представленной в компании Logitech устройство подходит как для ПК, так и для планшетов и даже смартфонов.

Миниатюрные размеры необходимы из соображения мобильности. Разработчик предполагает, что пользователи должны иметь возможность носить ее с собой.

Сообщается, что клавиатура полностью совместима с Windows, Android, iOS и другими операционными системами, устанавливаемыми на разных мобильных и вычислительных устройствах. В российских магазинах клавиатуру продают по 9990 рублей.