 

В Китае автопроизводитель Geely решил выпускать смартфоны

29.09.2021, 14:28, Новости дня
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Китайский бренд Geely известен во всем мире, благодаря дешевым автомобилям. Никто еще недавно не мог и подумать, что под той же торговой маркой начнут производить смартфоны. Но это все-таки случилось.

Как заявили менеджеры автопроизводителя, в их планы водит выпуск премиальных моделей мобильных гаджетов. Для того чтобы достичь поставленной цели, основана даже отдельная компания Hubei Xingji Shidai Technology Co. Ltd.

Разработку и производства новых девайсов начнут в провинции Ухань, считающейся чем-то вроде китайской силиконовой долины. Также в Geely сообщили, что намерены продавать свои смартфоны по всему миру. Однако пока неизвестно, с какими техническими характеристиками выйдут первые устройства.



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