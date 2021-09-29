Более 470 тысяч направлений на диагностику выписали врачи с помощью цифрового помощника

Сегодня российская столица может предложить своим жителям высококлассное медицинское обслуживание. В поликлиниках Москвы работает система поддержки принятия врачебных решений. Уникальный сервис помогает специалистам поставить предварительный диагноз.

Цифровой помощник обладает несколькими инструментами, в основе которых лежит модель искусственного интеллекта и клинические протоколы лечения. Терапевты с его помощью могут значительно быстрее дать пациентам рекомендации о дополнительных исследованиях.

С момента запуска нейросеть помогла уже более 470 тысячам пациентов. Работа врачей ускорилась в среднем в десять раз. В пресс-службе комплекса социального развития Москвы уточнили, что цифровой сервис – уникальный проект, который так масштабно применяется только в столице.

“Сегодня система работает во всех взрослых поликлиниках города. Это пример того, как можно использовать технологии искусственного интеллекта, знания и опыт экспертов в своих областях и в итоге создавать продукты для врачей, которым они могут доверять. Благодаря такому подходу врачи активно используют ее — с помощью цифрового помощника уже выписано более 470 тысяч направлений на исследования для подтверждения предварительного диагноза” – уточнили в ведомстве.

Сегодня нейросеть позволяет врачам сконцентрироваться на общении с пациентами. Цифровой сервис фактически избавил специалистов от рутинных задач. Меж тем, искусственный интеллект – это всего лишь помощник, окончательное решение всегда остается за медработником.