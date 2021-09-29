Недостаток витамина D может увеличить риск серьезной болезни сердца

Риск развития серьезной болезни сердца может спровоцировать недостаток витамина D. Результаты исследований говорят о том, что нехватка данного элемента наблюдается у многих людей.

Витамин D играет очень важную роль в поддержании костей и мышц. Его дефицит провоцирует перепады настроения, слабость, боль, наносится ущерб энергетическому уровню. Некоторые симптомы данного состояния многие путают с признаками других заболеваний.

Существует связь между низким уровнем витамина D и усталостью. Рекомендованная доза элемента для взрослых составляет 600 МЕ. Восполнить витамин помогут определенные продукты: жирная рыба, яичные желтки, красное мясо, злаки. Полезным является небольшое количество солнечного света в весенне-летний период.

Медики предостерегают людей от употребления каких-либо добавок, в составе которого присутствует витамин D. Без предписания врача их прием может быть опасным.

Источник: www.mk.ru