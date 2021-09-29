На Украине утвердили стратегию «деоккупации Крыма»

Украинское правительство утвердило стратегию «деоккупации Крыма», сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Стратегия – это комплексная дорожная карта, благодаря которой мы вернем Крым. Это очень детальные шаги по деоккупации», – цитирует ТАСС Шмыгаля.

По его словам, Киев в этом плане работает со странами-партнерами и международными организациями, чтобы «тема Крыма была на повестке дня».

Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Крым – это битва за Украину, и если Киев откажется от своих усилий по «возвращению» полуострова под свой контроль, то суверенной страны не будет.

До этого он выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.