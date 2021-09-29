На Украине утвердили стратегию «деоккупации Крыма»
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Украинское правительство утвердило стратегию «деоккупации Крыма», сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Стратегия – это комплексная дорожная карта, благодаря которой мы вернем Крым. Это очень детальные шаги по деоккупации», – цитирует ТАСС Шмыгаля.
По его словам, Киев в этом плане работает со странами-партнерами и международными организациями, чтобы «тема Крыма была на повестке дня».
Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Крым – это битва за Украину, и если Киев откажется от своих усилий по «возвращению» полуострова под свой контроль, то суверенной страны не будет.
До этого он выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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