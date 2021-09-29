В США напомнили Байдену об обещании проводить жесткую политику в отношении России

Джо Байден с начала своего президентского срока еще ни разу не выполнил предвыборное обещание проводить жесткую политику в отношении Москвы, пишет обозреватель журнала National Review Джим Джерати.

Придя к власти, американский лидер позвонил Владимиру Путину и пообещал «защищать национальные интересы США в ответ на вредоносные действия России». Позднее он захотел заставить российского коллегу «заплатить» за якобы вмешательство в выборы пятилетней давности. Однако, как считает автор, на этом решительность Байдена закончилась, передает РИА «Новости».

Так, в апреле этого года администрация Белого дома ввела дополнительные санкции против РФ и анонсировала увеличение финансовой помощи для Украины, но уже в июне после первой встречи с Путиным президент США выступил за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, подчеркнул журналист.

Он также напомнил о согласии Байдена продлить действие Договора СНВ-3 и об отказе противостоять реализации проекта «Северный поток – 2», что, по мнению Джерати, ставит европейские страны в зависимость от российского газа. Помимо этого, глава Белого дома не только прекратил строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, но и нарастил поставки нефти из России, добавил он.

В качестве последнего доказательства автор привел недавнюю новость о том, что США хотели использовать российские военные объекты в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистане. Обозреватель заключил, что в этом случае все контртеррористические операции Вашингтона в регионе будут зависеть от сотрудничества с Москвой, а все планируемые шаги будут известны российским разведывательным службам.