“Два слова, как два коротких выстрела”. Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра

“Бабий Яр. Два коротких слова, которые звучат, как два коротких выстрела, но несут в себе долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Ведь они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яру, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше”, – сказал Зеленский.

Он напомнил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине трагедии.

Президент отметил, что, кроме евреев, в Бабьем Яру погибли украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы.

“В целом жертвами Холокоста в Европе стали не менее шести миллионов евреев. И полтора миллиона из них, то есть каждый четвертый убитый, были из Украины”, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, будущим поколениям необходимо знать страшные цифры преступлений нацизма, чтобы в истории человечества не повторились эти события.

“Трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире”, – сказал президент.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.

Жертвами Холокоста традиционно считаются 6 млн евреев Европы, это число закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала. Однако полного поименного списка жертв не существует.

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