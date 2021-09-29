 

В Кремле объявили о выходе Путина из самоизоляции. У него запланированы переговоры с Эрдоганом

29.09.2021, 13:54, Новости дня
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Сегодня в Сочи у Путина запланированы очные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и другие мероприятия, сказал Песков.  

Представитель Кремля уточнил, что первый день выхода из самоизоляции у Путина сегодня, 29 сентября.

Отвечая на вопрос о  противоэпидемической мерах на сегодняшних переговорах Путина и Эрдогана, Песков сказал, что контактам между двумя президентами предшествовал обмен информацией со стороны соответствующих служб.

Принимаются все необходимые меры предосторожности, сообщил Песков.

Контекст:

Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме.

В Кремле после этого говорили, что результат теста Путина на коронавирус отрицательный и “президент абсолютно здоров”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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