В Кремле объявили о выходе Путина из самоизоляции. У него запланированы переговоры с Эрдоганом

Сегодня в Сочи у Путина запланированы очные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и другие мероприятия, сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что первый день выхода из самоизоляции у Путина сегодня, 29 сентября.

Отвечая на вопрос о противоэпидемической мерах на сегодняшних переговорах Путина и Эрдогана, Песков сказал, что контактам между двумя президентами предшествовал обмен информацией со стороны соответствующих служб.

Принимаются все необходимые меры предосторожности, сообщил Песков.

Контекст:

Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме.

В Кремле после этого говорили, что результат теста Путина на коронавирус отрицательный и “президент абсолютно здоров”.

—