Кабмин Украины выделил средства на кислород для больных COVID-19 и на доплаты сотрудникам лабораторий

“Учитывая быстрое распространение болезни и увеличение нагрузки на больницы, мы продолжаем усиливать медицинскую систему. Путем перераспределения бюджетных расходов направляем дополнительные почти 400 млн грн на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что с начала эпидемии COVID-19 кислородное обеспечение медучреждений увеличено в Украине “в разы” и на этом не останавливаются.

Также правительство выделило дополнительные 205 млн грн на зарплаты сотрудникам лабораторий, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Шмыгаль объяснил, что это делается, “учитывая высокую нагрузку на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно, потому что это насущная необходимость”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с распространением мутации осенью 2021 года в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

По состоянию на 29 сентября в Украине подтвердили 2,41 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 9666 – за последние сутки. Скончалось 56 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,25 млн человек.

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