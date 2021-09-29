В Украине завершилась Неделя Мирных Фонда Рината Ахметова

Закладка Аллей роз в Виннице, Харькове и Мариуполе

Главная задача Недели Мирных – привлечь внимание украинского и мирового сообщества к судьбам жителей Донбасса, чьи жизни навсегда изменил вооруженный конфликт. Как символ рассеянных по всей земле Мирных, Фонд разбивает аллеи с розовыми саженцами в городах, где живет много переселенцев. Каждая роза символизирует одну историю, хранящуюся в уникальном проекте Музей “Голоса Мирных”. Такая Аллея из семисот роз появилась этом году в Виннице.

У каждого мирного жителя Донбасса – своя история борьбы и преодолений. Каждая из них должна быть собрана и задокументирована. Собрать истории Мирных жителей Донбасса и рассказать их всему миру – такую цель ставит Фонд Рината Ахметова. Для сохранения этих историй Фонд Рината Ахметова создал Музей “Голоса Мирных”. Это уникальный онлайн-музей, задача которого – объективно и полно задокументировать свидетельства Мирных жителей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Миссия Музея – сохранить истории настоящего и прошлого ради лучшего будущего. Уже сегодня Музей Фонда Рината Ахметова “Голоса Мирных” – крупнейшее в Украине собрание историй Мирных. В музее уже есть более 2 тысяч свидетельств, рассказанных от первого лица. Задача Фонда и амбиция Музея – создать главный в мире архив историй Мирных и собрать 100 000 свидетельств в течение ближайших пяти лет.

“Винница – один из городов, где сейчас проживает значительное число переселенцев с востока страны. С начала вооруженного конфликта на Донбассе Ринат Ахметов спас жизни 3,5 миллионам человек по обе стороны линии соприкосновения. Это – миллионы судеб! История каждого достойна отдельного рассказа. У каждого мирного жителя Донбасса – своя история борьбы и преодолений. Каждая из них должна быть выслушана и задокументирована. Собрать истории Мирных жителей Донбасса и рассказать их всему миру – такую цель ставит Фонд Рината Ахметова. Для сохранения этих свидетельств Фонд создал Музей “Голоса Мирных”. Чтобы трагедия Мирных Донбасса не повторилась больше нигде и никогда”, – рассказала директор проектов и программ Фонда Ирина Блажан.

Заместитель городского головы Винницы Николай Форманюк отметил важную роль таких событий в жизни страны и людей.

“Очень приятно быть участником такой акции. И я очень благодарен Фонду Рината Ахметова за то, что она проходит в нашем городе. Трагедия не окончилась, но жизнь продолжается. Мы должны помнить о тех, кто не смог вернуться домой. И сегодня благодаря этой акции мы делаем один из самых красивых скверов города еще лучше. Спасибо за это!” – отметил он.

Фото: akhmetovfoundation.org

В закладке Аллеи роз также приняли участие переселенцы с Донбасса. По их словам, боль пережитой трагедии до сих пор остается в сердцах.

“Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за то, что он уделяет внимание переселенцам и помогает им. Благодаря этой Акции каждый житель Винницы сможет обратить внимание на тех людей, которым пришлось связать свою жизнь с этим городом”, – сказала представитель общественной организации “Объединение переселенцев “Спільна справа” Элеонора Руденко.

Фонд Рината Ахметова открыл Аллею роз и в Харькове – 700 кустов роз были высажены в парке Юрьева.

В мероприятии также приняли участие представители предприятий Харькова – города, который стал вторым домом для многих переселенцев. По их словам, такие события – особенные для города и его жителей.

Фото: akhmetovfoundation.org

“Большое спасибо Фонду Рината Ахметова и его учредителю за то, что такое мероприятие проходит у нас в городе. Также спасибо за внимание и те проекты, которые помогают помнить и объединяют нас. Это очень нужно и важно”, – отметила руководитель департамента по персоналу машиностроительного завода “Корум Свет шахтера” Наталья Ермолаева.

Все собравшиеся переселенцы смогли рассказать о своей судьбе для собрания Музея “Голоса Мирных”. Люди, которых вооруженный конфликт лишил едва ли не всего, поделились своими впечатлениями о проекте и Аллее.

“Очень приятно, что о нас не забывают. Спасибо Фонду Рината Ахметова за постоянную помощь”, – сказала многодетная мать-одиночка, переселенка из Енакиево Диана Митракова.

Для детей состоялись мастер-классы, где они украшали печенье и пряники, каждый желающий смог нанести на лицо красивый и яркий грим.

Установка первой аудиоскульптуры “Домой”

В Мариуполе Фонд Рината Ахметова, кроме Аллеи роз, также открыл звуковую арт-инсталляцию авторства современного украинского художника Виталия Кохана. Аудиоскульпьтура символизирует дорогу домой и путь в лучшую жизнь.

ВИДЕОВидео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

“Это символическая дверь, которая открывается в сторону родного города. Композиция оборудована аудиосистемой, благодаря которой каждый желающий может услышать истории Мирных жителей Донбасса, которые собраны в Музее”, – объяснил Виталий Кохан.

“Большинство этих людей остались жить в Мариуполе. Мы не понаслышке знаем о том, какую помощь новым мариупольцам оказывает Фонд Рината Ахметова. Люди, которые покинули свой дом, чувствуют постоянную поддержку. Спасибо!” – сказал заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров.

Фото: akhmetovfoundation.org

Старт творческого конкурса эссе “Один день”

15 сентября в рамках урока-анонса конкурса творческих эссе “Голоса Мирных. Один день” в гости к воспитанникам Алексеево-Дружковской общеобразовательной школы-интернат I-III ступеней №13 вместе с Фондом Рината Ахметова приехал амбассадор Фонда, известный ведущий телеканала “Украина” Игорь Пупков.

“Конкурс творческих эссе преследует цель подчеркнуть важность и значение мира как главной ценности общества и приурочен к Международному дню мира, который отмечается ежегодно 21 сентября. В 2021 году конкурс творческих эссе впервые будет проводиться среди учащихся школ Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей”, – объяснил Пупков.

Проект “Один день” – один из проектов Музея “Голоса Мирных” Фонда Рината Ахметова, цель которого – сохранить свидетельства очевидцев о дне, когда для них началась война. Все это делается для того, чтобы переосмыслить важность мира, и ради мирного будущего страны.

“Лучшие работы будут размещены на портале музея “Голоса Мирных”, а победители конкурса получат замечательные подарки от Фонда: ноутбуки, мобильные телефоны и наборы видеоблогера. Также ценные призы предусмотрены для учителей, которые вдохновят учащихся на написание эссе”, – рассказала руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

Фото: akhmetovfoundation.org

Конкурс проводится в рамках Меморандума о сотрудничестве между Фондом Рината Ахметова и Институтом модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины.

Директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков отметил, что подписание Меморандума – знаковое событие.

“Это начало сотрудничества, которое направлено на привлечение детей к написанию эссе в связи с Международным днем мира. Надеемся, что в дальнейшем эта инициатива распространится по всей стране”, – добавил Баженков.

“Один день” ‒ один из проектов Музея “Голоса Мирных”, проект о том, как важно помнить прошлое ради лучшего будущего. Для каждого человека день начала войны свой, личный, связанный с воспоминаниями, трагедиями, потерями и осознанием того, что так, как прежде, уже не будет никогда. Это не один день, а десятки и сотни различных дней, которые навсегда изменили многие жизни”, – рассказала директор проектов и программ Фонда Ирина Блажан.

Она напомнила, что благодаря поддержке Рината Ахметова выжило 5 млн людей. Это уникальный масштаб помощи одного человека, который обладает огромной ценностью. Сам же Фонд за все время работы стал основоположником прорывов во многих социальных направлениях. Это стало возможным благодаря решению Рината Ахметова реализовывать проекты национального уровня, которые призваны создать лучшее будущее.

Фото: akhmetovfoundation.org

Принять участие в конкурсе могут учащиеся 9–12 классов общеобразовательных учебных заведений, проживающих в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях. Эссе должно содержать не более 600 слов на украинском или русском языках. С условиями и деталями проведения конкурса участники могут ознакомиться по ссылке.

Фонд Рината Ахметова приглашает присоединится к онлайн-проекту #ОдинДень, опубликовав на своих страницах в соцсетях воспоминания о том дне, когда вы осознали, что началась война. Не забудьте поставить хэштег #ОдинДень.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/videos/286382702980713/

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