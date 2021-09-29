“Размеры порций внушительные”, “Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков”. Потап показал, чем его дома кормит Каменских

В один лоток артистка сложила нарезанные сосиски, гречневую кашу и салат из капусты, а во второй – запеченную рыбу и огурцы.

“Love is….Когда она пришла с утомительнейших съемок, проснулась с тобой, позавтракала и приготовила тебе “to go” обед и ужин, разве это не любовь? Настя, ты самая лучшая”, – написал Потап.

“Я думала, звезды не едят гречку с сосисками из пластиковых лоточков”, – отреагировала одна из подписчиц артиста.

“Размеры порций внушительные”, – заметили подписчики.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Контекст:

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских выступали в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

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