“Размеры порций внушительные”, “Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков”. Потап показал, чем его дома кормит Каменских
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В один лоток артистка сложила нарезанные сосиски, гречневую кашу и салат из капусты, а во второй – запеченную рыбу и огурцы.
“Love is….Когда она пришла с утомительнейших съемок, проснулась с тобой, позавтракала и приготовила тебе “to go” обед и ужин, разве это не любовь? Настя, ты самая лучшая”, – написал Потап.
“Я думала, звезды не едят гречку с сосисками из пластиковых лоточков”, – отреагировала одна из подписчиц артиста.
“Размеры порций внушительные”, – заметили подписчики.
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Контекст:
Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских выступали в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.
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