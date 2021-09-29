Комфорт и праздник – два главных кита: streetstyle-тренды осени, которые надо примерить к своему образу
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Два основных направления, определяющих модные тенденции этого осеннего сезона, это комфорт во всем и праздник. Сейчас в тренде удобные и практичные вещи, которые можно вписать в базовые комплекты. Одновременно дизайнеры предлагают отвлечься от будничных проблем и облачиться во что-то праздничное. Какие модные тенденции доминируют этой осенью? Как их адаптировать под свой стиль?
Леопардовый принт
Хотите привнести немного праздника в серые будни? Надевайте вещи с леопардовым принтом. Это один из трендов осенне-зимнего сезона 2021-22. Особенно актуальны леопардовые платья и пальто. Чтобы образ не выглядел претенциозно, выбирайте леопардовые вещи в спокойных тонах.
Серебро
Продолжая тему праздника, следует сказать, что в моде наряды из серебристых тканей, украшенные россыпью сверкающих камней. Дизайнеры, вдохновившись стилем 20-х годов, в 2021-м возвели в тренды наряды в праздничной серебристой гамме. Действительно, после месяцев локдауна так хочется окунуться в праздник!
Плюшевое пальто
Ценителям комфорта точно приглянется объемное плюшевое пальто. В этом сезоне дизайнеры предложили модели из искусственного биоразлагаемого меха. Это удобно, тепло и экологично.
Комплект из трикотажа
Этой осенью в почете комфорт. А что может быть комфортнее уютного трикотажного костюма? Добавьте в свой гардероб комплект с удлиненной юбкой. Его можно носить даже в офис, если вы выберете спокойную гамму. Преимущество трикотажного костюма в том, что он подходит для холодной погоды и хорошо сочетается как с классической, так и со спортивной обувью.
Огромная сумка
Наверняка все помнят миниатюрные сумочки, которые были популярны несколько последних сезонов. В 2021-м дизайнеры предложили варианты размера XXL. Они идеально подходят тем красавицам, которые обожают путешествовать по магазинам. В такую сумку точно поместятся и зонтик, и косметичка, и все покупки. Хороши как однотонные, так и принтованные сумки с фантазийными узорами.
Монограммы
В моде вещи с монограммами. Логотип должен быть заметным и использоваться не в качестве одинокой детали, а полностью заменять принт. Такая принтованная одежда подходит не для каждого случая. Если вы любите быть в центре внимания, это именно ваш аутфит.
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Серебряная обувь
Если надеть серебристое платье вы не решаетесь, добавьте немного серебра в свой образ с помощью обуви. Блестящие серебряные ботильоны можно комбинировать с повседневной одеждой, к примеру, с клетчатыми черно-белыми брюками и уютным бежевым свитером.
Стиль преппи
Этой осенью набирает популярность университетский стиль, словно вы выпускница элитного колледжа. В фаворе клетчатые сарафаны и кардиганы, блузы с отложными воротничками. Часто образы в стиле преппи дополняются носками.
Брючный костюм
Дизайнеры не смогли отказаться от универсального брючного костюма. Если в прошлых сезонах в моде был тотальный оверсайз, то в нынешнем сезоне становятся актуальными и модели по фигуре.
Обувь на платформе
Этой осенью стоит пополнить свой гардероб обувью на платформе. Она привносит в лук нотку праздника. Особенно актуальны босоножки на устойчивой платформе.
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