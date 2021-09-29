В компании Samsung научились копировать работу мозга

Специалисты компании Samsung сообщают об успехах в новом проекте, осуществляемом совместно с учеными из Гарвардского университета. Речь идет об исследованиях в области нейроморфной технологии.

Специалисты корейской компании пытаются создать особую 3D-память, благодаря которой можно скопировать и записать работу человеческого мозга. Это будет электронная копия нашего сознания в полном понимании данного слова.

Первые успехи на данном пути уже есть, говорят эксперты. Например, удалось копировать сам процесс работы мозга. Правда, эксперименты проводились пока на животных. Подробнее о ходе работ и достигнутых результатах можно ознакомиться в публикации на страницах журнала Nature Electronics.