 

В компании Samsung научились копировать работу мозга

29.09.2021, 13:34, Новости дня
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Специалисты компании Samsung сообщают об успехах в новом проекте, осуществляемом совместно с учеными из Гарвардского университета. Речь идет об исследованиях в области нейроморфной технологии.

Специалисты корейской компании пытаются создать особую 3D-память, благодаря которой можно скопировать и записать работу человеческого мозга. Это будет электронная копия нашего сознания в полном понимании данного слова.

Первые успехи на данном пути уже есть, говорят эксперты. Например, удалось копировать сам процесс работы мозга. Правда, эксперименты проводились пока на животных. Подробнее о ходе работ и достигнутых результатах можно ознакомиться в публикации на страницах журнала Nature Electronics.



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