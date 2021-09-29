 

Москва примет финал студенческого чемпионата мира по программированию

29.09.2021, 13:24, Разное
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Сразу 15 команд будут представлять Россию на финальном этапе международного чемпионата мира по программированию, а пять из них – коллективы из вузов Москвы. Уж им точно должны помочь родные “стены”, ведь финал чемпионата впервые примет российская столица.

Более 100 студенческих команд приедут в Москву для участия в финальном этапе International Collegiate Programming Contest. Лучшие молодые программисты со всего мира будут соревноваться с 1 по 6 октября в Центральном выставочном зале “Манеж”, а часть мероприятий пройдет в парке “Зарядье”.

ICPC считается не только старейшим, но и самым престижным командным чемпионатом в сфере цифровых технологий. Он проводится ежегодно с 1977 года. В 1995 году к соревнованию присоединилась Россия. Сегодня у нашей страны самое большое количество медалей.

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что действующим чемпионом ICPC является команда МГУ имени Ломоносова.

“В соревнованиях в Москве примут участие более 100 команд. В них вошли свыше 350 программистов из 42 стран. Действующим чемпионом является наша столичная команда. Это коллектив Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Причем, ребята первые в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд”, – отметила заммэра.

Отметим, что прошлогодний финал был сорван из-за пандемии коронавируса. В 2019 года в заключительном этапе участвовали десять российских команд, из которых три представляли Москву. В этом году в финале – пять столичных коллективов из МФТИ, МГУ, ВШЭ, МИФИ и МАИ.



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