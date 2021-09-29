Онколог Серяков рассказал о способностях кофе облегчить симптомы рака

Кофе способно помочь облегчить симптомы рака, кроме того, посредством употребления данного напитка осуществляется профилактика некоторых видов онкологии. Такого мнения придерживается врач Александр Серяков.

Речь не идет о растворимом кофе, а только о натуральном. Не так давно исследователи заявили, что этот напиток действительно способен продлить жизнь, поскольку позитивно сказывается на памяти, внимании, работоспособности, эмоциональном настрое и тонусе. Авторы исследования изучили данные о 450 тысяч респондентов, возраст которых составлял 50-71 год. К моменту сбора первичной информации они не болели раком.

Авторы научной работы на протяжении десяти лет наблюдали за здоровьем испытуемых. За это время у трех тысяч участников развилась меланома. Ученые пришли к выводу, что риски снижаются, если человек пьет достаточно натурального кофе. В день допускается употребление четырех чашек этого напитка.

По словам Серякова, в кофе содержится множество элементов, но важными являются жирные кислоты, полифенолы и хлорогеновая кислота. Последняя тормозит воспалительные процессы, поэтому предотвращается процесс развития рака.

Источник: iz.ru