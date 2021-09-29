Онколог Серяков рассказал о способностях кофе облегчить симптомы рака
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Кофе способно помочь облегчить симптомы рака, кроме того, посредством употребления данного напитка осуществляется профилактика некоторых видов онкологии. Такого мнения придерживается врач Александр Серяков.
Речь не идет о растворимом кофе, а только о натуральном. Не так давно исследователи заявили, что этот напиток действительно способен продлить жизнь, поскольку позитивно сказывается на памяти, внимании, работоспособности, эмоциональном настрое и тонусе. Авторы исследования изучили данные о 450 тысяч респондентов, возраст которых составлял 50-71 год. К моменту сбора первичной информации они не болели раком.
Авторы научной работы на протяжении десяти лет наблюдали за здоровьем испытуемых. За это время у трех тысяч участников развилась меланома. Ученые пришли к выводу, что риски снижаются, если человек пьет достаточно натурального кофе. В день допускается употребление четырех чашек этого напитка.
По словам Серякова, в кофе содержится множество элементов, но важными являются жирные кислоты, полифенолы и хлорогеновая кислота. Последняя тормозит воспалительные процессы, поэтому предотвращается процесс развития рака.
Источник: iz.ru
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