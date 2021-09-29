 

Онколог Серяков рассказал о способностях кофе облегчить симптомы рака

29.09.2021, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кофе способно помочь облегчить симптомы рака, кроме того, посредством употребления данного напитка осуществляется профилактика некоторых видов онкологии. Такого мнения придерживается врач Александр Серяков.
Речь не идет о растворимом кофе, а только о натуральном. Не так давно исследователи заявили, что этот напиток действительно способен продлить жизнь, поскольку позитивно сказывается на памяти, внимании, работоспособности, эмоциональном настрое и тонусе. Авторы исследования изучили данные о 450 тысяч респондентов, возраст которых составлял 50-71 год. К моменту сбора первичной информации они не болели раком.

Авторы научной работы на протяжении десяти лет наблюдали за здоровьем испытуемых. За это время у трех тысяч участников развилась меланома. Ученые пришли к выводу, что риски снижаются, если человек пьет достаточно натурального кофе. В день допускается употребление четырех чашек этого напитка.

По словам Серякова, в кофе содержится множество элементов, но важными являются жирные кислоты, полифенолы и хлорогеновая кислота. Последняя тормозит воспалительные процессы, поэтому предотвращается процесс развития рака.

Источник: iz.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Мнение: Южнокорейский истребитель 5-го поколения KFX

19.08 / Мнение: Прощай, Единая Россия!

18.08 / Баба Кузи хочет в Сочи – Личное мнение

22.11 / Израиль хочет закупить 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19

31.03 / Барабаны войны грохочут в Киеве и Москве

17.09 / Глава Карелии похвастался теплым полом

17.02 / Ученые нашли способ снизить аппетит при лечении ожирения

12.01 / Sohu: у России есть мощнейшее оружие для сдерживания НАТО

20.08 / Зеленский пожаловался на эмоциональность Путина

06.01 / В США приняли на вооружение ядерную бомбу с пониженным выбросом углекислого газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика