 

Названы пять снижающих уровень холестерина продуктов

29.09.2021, 13:20, Разное
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Медики назвали пять продуктов питания, которые способствуют снижению уровню холестерина. По их словам, при наличии данной проблемы важно не только пить лекарства, но и корректировать рацион питания.
Отмечается, что нужно употреблять овес. Пища из овсяной муки может быть полезной на завтрак, обед и даже ужин. В данном случае идет не только о привычной овсянке по утрам, но и других продуктах. Овес помогает регулировать показатели холестерина. В одной чашке содержится огромное количество растворимой клетчатки.

Важно обратить внимание на жирную рыбу, поскольку в ней содержатся Омега-3. Этот продукт контролирует «плохой» холестерин. Если присутствует аллергия на рыбу, в рацион можно добавить иную пищу, содержащую данные кислоты.

В список попали фрукты и овощи. Можно есть авокадо, помидоры, апельсины, папайю, яблоки, виноград. Во всех фруктах присутствует пектин, который очень полезен в борьбе с холестерином.

В ежедневном рационе должны присутствовать орехи, в особенности миндаль. В нем содержится огромное количество насыщенных жиров, положительно влияющих на здоровье. Людям с повышенным холестерином необходимо включить в рацион растительное масло.

Источник: www.medikforum.ru



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