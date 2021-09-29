 

Мнение: Жертва коронавируса?

29.09.2021, 13:02, Разное
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Маргарита Симоньян вышла на тропу войну за право распространять любую ахинею про коронавирус….

Так и написала девушка: «Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF.  Я уже молчу про санкции к самому ютюбу.  Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать».

отсюда

Маргарита Симоньян не стала писать, что YouTube удалил два канала немецкой редакции RT (RT DE) без возможности восстановления за нарушения правил YouTube о фейках.

Дословно из ответа пресс-службы Google «Интерфаксу»: «RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео».

Не пойму, Симонян прикидывается наивной дурочкой, или на полном серьезе считает, что борьба с фейками про коронавирус  – это «медийная война» Германии против в России? А еще мне интересно, много ли фейков про коронавирус запустили в России немецкие издания?

На снимке: Маргарита Симонян,фотогрфия отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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