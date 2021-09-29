 

Польские пограничники заявили о рекордном количестве попыток мигрантов пересечь границу из Беларуси

29.09.2021, 13:00, Новости дня
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Такое количество является рекордным, сообщили пограничники.

Niestety rekord – wczoraj tj. 28.09 Stra * Graniczna odnotowa * a 473 próby nielegalnego przekroczenia granicy z * do * . Wszystkim próbom stra * nicy graniczni zapobiegli. To dla nas czas wyj * tkowo intensywnych dzia * a * i ci * kich s * u * b. #NaStra * yGranic pic.twitter.com/h6lq6CZ4de

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) September 29, 2021

Из указанного количества мигрантов задержали пять человек. Среди них – гражданин Ирака, который имеет статус беженца в Германии, два гражданина Сирии с видом на жительство в Германии, а также граждане Украины и Польши.

Od 1 wrze * nia br.funkcjonariusze #PodlaskiOSG zatrzymali ju * 116 osób za pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.Wczoraj tj.28.09 zatrzymano 5 takich osób:ob.Iraku-status uchod * cy w Niemczech,2 ob.Syrii z niemieckimi tytu * ami pobytowymi,ob.Ukrainy i ob.Polski pic.twitter.com/liPwHN07Qf

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) September 29, 2021

С 1 сентября этого года польские пограничники задержали 116 человек за помощь в организации незаконного пересечения границы.

Пограничный комитет Беларуси сообщил в Telegram, что литовские силовики “выкинули беженца с травмой ноги на линию границы”. Его нашли утром 27 сентября на участке погранпоста “Лихачи”. 

“Мужчина сломал ногу, находясь на территории Литвы. Именно там его доставили в медучреждение и осмотрели. Он запросил статус беженца, однако вместо рассмотрения ходатайства литовские силовики доставили обездвиженного мужчину на линию границы”, – заявили в погранкомитете.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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