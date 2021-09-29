Костенко, Евтушенко, Драч. В Киеве представят антологию стихов о Бабьем Яре к 80-й годовщине трагедии

В антологию вошли 133 стихотворения 95 авторов, в том числе произведения Лины Костенко, Евгения Евтушенко, Владимира Сосюры, Ивана Драча, Дмитра Павлычко, Юрия Каплана.

В центре отмечают, что, несмотря на то, что тема Бабьего Яра была табуированной в СССР, к ней обращались многие поэты. В антологии опубликованы первые стихотворные упоминания о трагедии, написанные еще в 1940-х годах, произведения 1950-1980-х годов, а также стихи и поэмы времен независимости, когда тема “Холокоста от пуль” оказалась в фокусе общества.

“Книга проиллюстрирована фотографиями и факсимиле архивных документов и представляет собой своеобразный сейсмограф времени, навсегда замкнутый в этом трагическом месте”, – говорится в сообщении.

Антологию представят ее составители: писатель, историк и географ Павел Полян и поэт, культуролог, издатель и общественный деятель Дмитрий Бураго.

Антология выходит в двух томах. Первый – это сборник стихов, второй состоит из послесловия и эссе-комментариев о Бабьем Яре.

Также в программе презентации – исполнение музыкальных произведений, которые иллюстрируют жизнь еврейского народа и посвящены трагедии Бабьего Яра.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.

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