 

“Такие вареники готовила моя бабушка”. Ярославский дал рецепт вареников на кефире на пару

29.09.2021, 13:00, Новости дня
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“Почти галушки полтавские – тесто такое же. Такие вареники готовила моя бабушка. Варила она их всегда в большой кастрюле под большой миской. Подавала в глиняной посуде, хранились они и на следующий день – были особенно вкусными после того, как поджарятся на сливочном масле. Просто не оторваться – с корочкой”, – написал он.

По словам эксперта, бабушка учила его лепить косичку, и он делает это до сих пор это левой рукой, хотя правша.

“Я не ем вареники со сметаной – мне нравятся с луком, со шкварками. Но бабушкина сметана была сладкая и почти как масло, от такой я не откажусь по возможности”, – отметил он.

Для приготовления понадобятся 250 мл жирного кефира, 0,5 яйца, две щепотки соли, 350–370г муки, 6 г соды.

В миске соединить кефир, яйцо и соль, перемешать вилкой. Добавить муку, соду и вымесить тесто. Дать ему постоять 20-30 минут. Оно должно быть гладким и нежным.
Стол посыпать мукой. Сделать из теста багет и нарезать его на части. Слепить кружочки, в них положить начинку. Лепить быстро, поскольку тесто может немного сохнуть.

Начинку можно брать любую – от сыра до мяса, от вишни до картофеля.

Сделать косичку или подушечки, или полтавские галушки – типа шариков.
Из этого же теста можно сделать пустые клецки.

Варить на пару, на пару, на марле. Для небольших изделий достаточно 5 минут, побольше – 6. Главное – не переварить: если передержать, на изделиях появятся прозрачные пятна. Лук для зажарки нужно приготовить заранее. Смазать вареники маслом, чтобы они не слиплись.

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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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