“Ближайшее окружение называло Путина “наш мальчик”. Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону

Пугачев, которого когда-то называли “банкиром Путина”, сейчас находится в розыске на родине и судится с Россией в Гааге из-за активов стоимостью $15 млрд. Во время интервью миллиардер рассказал, почему первый президент России Борис Ельцин решил уйти в отставку и кто предложил кандидатуру Владимира Путина на должность его преемника, действительно ли Путин хотел эмигрировать в Испанию, почему он поссорился с бывшим премьером и президентом Дмитрием Медведевым, а также о богатстве президента РФ, общении с западными политиками, его отношении к религии, окружении и семье. “ГОРДОН” подготовил подборку самых ярких цитаты из интервью Пугачева.

О Борисе Ельцине

Ельцин – очень сильный человек. Он хотел видеть в окружении сильных людей. Но надо различать Ельцина 1991–1996 годов и после. [В конце президентства] он находился в тяжелом состоянии здоровья, алкоголизма…

Немного людей могут сказать, что они выпивали с Ельциным. Из тех, кого я хорошо знаю и помню, – это [тогдашний первый заместитель председателя правительства РФ] Олег Сосковец, [тогдашний премьер-министр Виктор] Черномырдин, тот же [начальник службы охраны Ельцина Александр] Коржаков. Конечно, он не пил с кем попало. Обычно после какой-то попойки Коржаков говорил: “Вчера выпили шесть бутылок коньяка”. Вдвоем-втроем.

В моей памяти Ельцин остался человеком, который очень хотел сделать Россию счастливой. Это такой [Алексей] Навальный того времени. Только Навальный говорит, как прекрасна Россия будущего, а Ельцин говорил, что Россия прекрасна сегодня.

Ельцин подписал указ о запрете Коммунистической партии. И он подписал указ о выносе тела Ленина из мавзолея. [Почему дело не довели до конца?] Окружение кричало, что сейчас коммунисты выйдут и будут громить все. На Ельцина оказывали сильное давление.

После выборов 1996 года [дочь Ельцина] Татьяна Дьяченко была и.о. президента Российской Федерации.

О знакомстве и дружбе с Путиным

С Путиным я познакомился в 1991 году. Впоследствии у нас были очень близкие отношения. С 1996 года мы с ним общались каждый день. Интенсивность [общения] спадала по мере обрастания другими людьми, по мере угасания его интереса к стране и угасания моего интереса к нему. Общались мы до того, как я перестал приезжать в Россию. Это был 2010 год.

[В Москве] мы жили с Путиным через забор, вместе справляли дни рождения. Как-то приехал [певец Александр] Малинин к нам и сказал: “Петь могу, но на гитаре играть не умею, давайте просто так попою”.

[Как Путин попал в Москву из Санкт-Петербурга?] Его забрал [управляющий делами президента Ельцина Павел] Бородин. В свое время муж его дочери сбил кого-то на машине в Ленинграде. И Путин решил этот вопрос.

Путин жил на даче [главы НКВД СССР Лаврентия] Берии. Уже будучи директором ФСБ он мне сказал: “Могли ли мы когда-нибудь подумать, что будем играть на бильярде, на котором играл Берия?”

Путин мне когда-то говорил: “Купи себе землю в Геленджике. Это потрясающее место” (в начале 2021 года в РФ опубликовали расследование, что в Геленджике у Путина есть большой дворец, его стоимость оценили в более чем $1 млрд. – “ГОРДОН”).

Я Путину в свое время подобрал дачу. Привез его туда, он говорит: “Супер, мне нравится, здесь бассейн 50 метров”. Он до сих пор там живет и в бассейне этом плавает.

Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань от меня”.

Владимир Путин и Сергей Пугачев (в центре) во время одной из встреч в Санкт-Петербурге в начале 2000-х. Фото: pugachevsergei.com

О планах Путина эмигрировать

Я говорю Путину, он директор ФСБ (эту должность Путин занимал в 1998–1999 годах. – “ГОРДОН”), подполковник: “Давай мы тебе присвоим генерал-полковника”. А он говорит: “Боже упаси! Я потом за границу выехать не смогу”.

Был момент, когда Путин хотел уехать из России в Испанию.

О том, как Ельцин передавал власть Путину

[В 1999 году] я предложил Путину [который тогда был директором ФСБ] возглавить правительство. Он говорит: “Нет, нет. Заканчивайте”. Но в итоге [после совещания с Ельциным] Путин вышел из кабинета премьером.

На том совещании Борис Николаевич сказал [тогдашнему председателю правительства РФ Сергею] Степашину: “Назначаете Путина первым замом, а сами уходите. Он становится премьер-министром”. Степашин ответил: “Нет, Борис Николаевич. Вы что? Вот этот?! Он же ничтожество”. А Ельцин: “Я решение принял, понимаешь. Пишите. Жду”.

[Перед назначением премьером] я привез Путина к Дьяченко и [руководителю администрации президента РФ Валентину] Юмашеву [на смотрины]. Он зашел, каблуками щелкает. Директор ФСБ! Понимает, что Таня не просто дочка. Тогда Татьяна сказала: “Не нравится мне он. Не нравится, что из КГБ”.

Идея привести Путина к власти принадлежала мне. Юмашев ее реализовал. Татьяна отказалась.

Решение, чтобы Ельцин сказал: “Я устал, я ухожу” – и передал власть Путину, родилось у меня. Я говорю: “Ребята, шансов избраться через полгода у Путина ноль. Этого мальчика просто разорвут”.

Путин не хотел становиться президентом. О назначении и.о. президента [после добровольной отставки Ельцина в декабре 1999 года] он был поставлен перед фактом. Он сказал: “Максимум на два года”.

Путин Ельцину и его семье никаких гарантий не давал.

Юмашев и Таня Дьяченко сказали Путину: “Мы не хотим быть камнями на ваших ногах, уедем из России. У нас просьба, чтобы наших людей – [Сергея] Шойгу, [Михаила] Касьянова, [Михаила] Зурабова – не трогали”. Он ответил: “А что теперь я это все сам должен расхлебывать? Давайте работать вместе”.

О первых годах президенства Путина

Как-то выезжаем из Кремля, Путин уже президент. Он говорит: “А можно в [Московский] театр эстрады заехать, [его худрука Геннадия] Хазанова поздравить? А то я только по телевизору его видел”.

Одну из первых прямых линий Путина я смотрел у него в кабинете. Выходя, он вдруг сказал: “И кстати, Борис Абрамович [Березовский], если вы меня видите, запомните: вы еще узнаете меня”. Заходит в кабинет, спрашиваю: “Это че такое было?”

Владимир Путин обнимается с Борисом Ельциным на своей инаугурации, 2000 год. Фото: EPA

О характере Путина

Путин не любит ничего делать своими руками. С ним договориться можно о чем угодно, но только делать придется самому. Кто последний от Путина вышел, тот и победил. К нему 10 человек заходит, и каждому он говорит: “Так и будет”.

У Путина вообще нет друзей. Это какой-то очередной миф. Он не доверяет никому, даже жене не доверял. Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит. С ним очень сложно говорить.

Я помню, как [Дмитрий] Козак приехал на Совмин, и Путин его назначает полномочным представителем на Кавказе. Хотя обещал другое: “Приезжай – я тебя назначу премьер-министром”. Миллион таких примеров.

Путин верит в то, что говорит. Всегда. Абсолютно, на 100%. Неважно, что он меняет свою точку зрения в день 10 раз, – когда он говорит, он в это верит… Даже если он не делал прививку [от коронавируса], а говорит, что делал, – он в этот момент верит, что он ее делал.

Путин – человек робкий. Он мне говорит, допустим: “Слышь, скажи генеральному прокурору, пусть уголовное дело возбудит против такого-то”. – “Володя, трубку сними – и скажи”.

Какой Путин в компании? Достаточно остроумный. Любит пошутить. Даже излишне. Вот мы обсуждаем какую-то важную проблему – он 150 раз пошутит и анекдот расскажет.

Путин абсолютно спокойный человек. Ругается ли он матом? В компании со мной – да. Но это не его конек. Старается держаться в рамках.

У Путина стол всегда был пустой: чистая бумага, отточенные карандаши – и ни одного документа. Он всегда мне говорил: “Ну чего? Кефирчику хочешь?”

Путин слабый, неуверенный в себе. От этого все комплексы. Достаточно ленивый, любит поспать, комфорт. Но есть противоречие: комфорт, который он любит, может, для вас – не комфорт. Просто он всю жизнь прожил в коммунальной квартире. Путин жил в коммунальной квартире с родителями, когда у него уже было две дочери.

О взглядах Путина

Вначале Путин на запад стремился. Очень. Хотел и в НАТО, и в ЕС. Вообще по полной программе. Искренне.

Путин понимал, что Россия любит начальника, царя. Он говорил мне: “Какая демократия? Что ты мне рассказываешь? Россияне хотят сильной руки”.

Путин мне сказал: “Что ты все “народ, свобода, демократия”? Мы в Лавре были. Там тысяч 50 на площади, как селедки в бочке. Менты их дубинками лупят, а они лезут и руку целуют!” Они царя хотят.

У Путина был такой пунктик: конституцию менять нельзя.

О богатстве Путина и подкупе западных политиков и судей

Путин сейчас владеет всем. Ему тратить негде. Он тратит деньги на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран.

Российские бизнесмены – крепостные Путина. Он очень быстро понял, что все на территории РФ – это его собственность, включая людей.

Деньги [российского миллиардера Романа] Абрамовича – это деньги Путина. И Абрамович пытается как можно больше потратить, пока есть возможность.

Роман Абрамович и Владимир Путин на одном из форумов в Сочи, 2016 год. Фото: EPA

Понимаете, у Путина и путинской России есть инструмент, против которого Евросоюз, Америка просто бессильны. Это деньги.

На примере [дела российских бизнесменов Бориса] Березовского и Романа] Абрамовича (дело рассматривал суд в Лондоне. Березовский требовал от Абрамовича $5,6 млрд в качестве возмещения убытков от продажи своих долей в “Сибнефти” и “Русале” в 2001–2004 годах, но проиграл. – “ГОРДОН”). Председатель Верховного суда Великобритании берет отпуск защищать Абрамовича. Говорит: “Я сейчас рядовой адвокат. Но как только закончится и я получу свои 150 млн, законный гонорар, – вернусь на работу”.

Об общении Путина с западными политиками

Однажды Путин с [канцлером Германии в 1998–2005 годах Герхардом] Шредером парились в бане – она сгорела от напряжения. Они еле успели выскочить оттуда.

[43-й президент США Джордж] Буш с Путиным разговаривал наедине, потом приехал и надиктовал все, что обсуждали. Путин мне говорит: “Представляешь, какой козел!”

О Путине и религии

Путин – человек не православный, не воцерковленный. Когда я ему рассказывал про Русскую православную церковь, он сказал: “Никакая “Единая Россия” не нужна, если такая партия у нас есть”.

[Архимандрит] Тихон [Шевкунов] никакой не духовник Путина. На всякие пьянки-гулянки Путина он приезжал со своим хором из Сретенского монастыря. Они пели советские песни про шахтеров.

Если бы Путин прикурил от свечи в храме архимандрита Тихона, тот бы сказал: “Замечательно. Так и надо делать. Потому что вы президент”. Путину это жутко нравится.

О Людмиле Путиной

Людмила Путина мне как-то сказала: “Я работала прядильщицей на каком-то левом заводе, где все бухали с утра до ночи”.

Когда были президентские выборы, Людмила Путина нас практически шантажировала: “Какая первая леди? Завтра подаю на развод! У нас никакой любви. До свидания”.

Жена Путина влияла на принятие решений. Мы сидим, Люда на стол накроет и говорит: “Мне не нравится он давно”. Путин ее слушал.

О дочерях Путина

Дочери Путина своеобразные. Очень прогрессивные. Учились в немецкой посольской школе. Пирсинг одна девочка любила. Вся была обвешана в возрасте 10–12 лет.

Сыновья Сергея Пугачева Александр (слева) и Виктор (справа) с дочерьми Владимира Путина Катериной и Марией (в центре), начало 2000-х. Фото: pugachevsergei.com

О Путине и немецком языке

Путин по-немецки не очень хорошо говорит. Его жена Людмила была преподавателем немецкого языка и сказала мне: “Да он мороженое может заказать, пиво – и больше ничего”.

О последней встрече с Путиным

Мы встречались с Путиным в Амстердаме после того, как я уехал из России и был в розыске там. Он просто зарыдал, сказал: “Пойдем сегодня вечером в ресторан. Я вспоминаю, как было здорово… Как ты здесь живешь, на этом проклятом?..”

В последний раз, когда мы встречались, Путин сказал: “Приезжай на дачу по старой памяти. Я всех вызову. Все решим, дела закроем. Виновных накажем. Все вернем”. Я ответил: “Володя, ты бредишь. Меня просто арестуют в аэропорту”.

Жалею ли я, что сделал Путина президентом? Нет. У него был карт-бланш. Никто его не науськивал. Я мечтал, что в НАТО вступим и в Евросоюз.

Об Анатолии Собчаке

[Мэр Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах] Собчак – очень хороший человек. Не без греха, но хороший, искренний. И, конечно, он мечтал быть президентом.

Я говорю Собчаку: “Вы бы кем хотели быть, если Путин будет президентом? Как вы смотрите на Конституционный суд?” Он ответил: “Да Володя не может быть никаким президентом. Это что, бред? Вы с ума, что ли, посходили?”

О Дмитрии Медведеве

Когда Медведева Путин собирался назначить в “Газпром”, он отказывался. Говорил: “Да пошел он, этот президент”. Он заявил Путину: “Володя, я тебе сказал: я не хочу никакого “Газпрома”. У меня жена болеет!” Оказалось, гриппом.

Медведев [в 2012 году] не хотел отдавать кресло президента. Он собрал своих сторонников и сказал, что идет на выборы. Мол, “на втором сроке у меня никаких обязательств перед Путиным нет”.

О Михаиле Ходорковском

[Российский бизнесмен, бывший глава нефтяной компании ЮКОС] Ходорковский сказал Путину: “Мы не против денег дать, но не обязательно нас трепать и прокуратуру присылать. Вот [тогдашний руководитель администрации президента РФ Александр] Волошин для этого и есть”. Волошин побагровел.

Путин Ходорковскому сказал: “Мы еще с вами разберемся! Вы какую фирму представляете?” Я редко видел Путина на таком нервяке. Мы зашли в кабинет, он спросил: “Я не понял: это что за клоун?”

Я сказал Ходорковскому перед посадкой: “Миша, надо просто валить отсюда. С деньгами желательно”. Он ответил: “Волос не упадет с моей головы – я с Бушем встречался”. [Российский оппозиционер Алексей] Навальный наступил на грабли Ходорковского.

Я в деталях знаю, как проходил суд по делу ЮКОСа. Путин заказал, сколько нужно дать, какой срок (Ходорковский отсидел в тюрьме 10 лет, был помилован в 2013 году. – “ГОРДОН”).

После выхода из тюрьмы Ходорковский встречался с [главой “Роснефти” Игорем] Сечиным в Лондоне, они подписали соглашение о прекращении взаимных претензий. В сухом остатке Ходорковскому упало $600 млн.

Владимир Путин и Михаил Ходорковский во время встречи в Москве, 2001 год. Фото: EPA

О Борисе Березовском

Березовский не общался с Путиным. У них была конфликтная история, еще когда Путин был директором ФСБ. Естественно, он никуда [во власть] привести Путина не мог, потому что он сам туда зайти не мог. Эта история вполне креативная, заслуживает уважения. Для Лондона. Типа “я его сделал президентом, а он меня не любит, мстит мне”.

Когда принималось решение, что Путин должен стать президентом, Березовский приехал ко мне и сказал: “Сережа, он же кагэбэшник. Поверь мне, ничего хорошего не получится”.

Березовский мне говорил: “Я, конечно, сотрудничал с КГБ”.

Об окружении Путина

Ближайшее окружение называло Путина “наш мальчик”.

Существует миф, что Путин жутко любил [первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея] Кириенко. Он терпеть его не мог.

Надо понимать структуру путинского правления: [министр обороны Сергей] Шойгу – это пресс-секретарь по делам обороны, [глава МИД Сергей] Лавров – пресс-секретарь иностранных дел.

Я говорю Путину: “Все окружение считает, что Сечин – твой самый близкий оловянный солдатик. И вдруг за то, что он взял 100 тыс. долларов – с 10 человек по десяточке – и посадил к тебе в самолет, ты выкинул его на улицу”.

[Секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев – самый серьезный человек в окружении Путина. Он старый, прожженный чекист и авантюрист. Готов начать войну не только с Украиной, но и с Беларусью, Казахстаном, Туркменией и США.

Об Украине и украинских президентах

Путин всегда относился к Украине как к Тамбовской области. Украинские президенты это как губернаторы для него.

Путин потратил огромные деньги на предвыборную кампанию [беглого президента Украины Виктора] Януковича. Их, конечно, раздерибанили.

Если бы Путину предложили: можем [ныннешнего президента Украины Владимира] Зеленского завтра коррумпировать, но нужно $10 млрд наличными, – самосвал завтра привезли бы.

О коррупции в России

При мне назначение в Совет Федерации РФ стоило $3 млн.

О своем богатстве, потере бизнеса и суде против России в Гааге

Мои активы максимально составляли $20 млрд.

Путин лично попросил меня продать ему свой бизнес. Я хотел $10 млрд, а он предложил $5 млрд. В результате дали ноль.

За экспроприацию моих активов я хочу получить от России $15 млрд.

Контракт на приобретение вертолетоносцев “Мистраль” для России лоббировал я. Но, к счастью, их не построили. Потому что если бы мы их построили, то Украина давно бы вошла в состав России (договор на поставку двух вертолетоносцев, заключенный Францией и Россией в 2011 году, был расторгнут в 2015 году в связи с российской агрессией против Украины. – “ГОРДОН”).

Дмитрий Гордон и Сергей Пугачев во время записи интервью во Франции. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О покушениях на себя

Покушений на меня было довольно много. Но совсем реальных, может быть, пять.

Мою небронированную машину расстреляли из автоматов Калашникова. Продырявили насквозь. В меня не попала ни одна пуля. Хотя в машину попало около 36 пуль.

В 2015 году полиция Великобритании под всеми автомобилями моей семьи, включая микроавтобус, на котором дети ездили в школу, нашла взрывные устройства. Через месяц дело стали заминать, сказали, что у них нет бюджета на расследование дел против иностранцев.

О своей семье

Дед был командиром 22-й ударной бригады. Он жил в Киеве в квартире из 17 комнат. Сейчас там артиллерийское училище.

В 1933-м моего деда, замначальника военно-морской академии, приговорили к расстрелу, но приехал [советский нарком обороны Климент] Ворошилов в тюрьму: “Мне нужен вот этот. Я его забираю”.

О своих детях (их шестеро)

Я когда-то своим старшим детям дал по $10 млн. Они растратили. А потом, оставшись без копейки, пришли: “Папа, 10 мало, дай нам, пожалуйста, по 20”. Я сказал: “По 20 копеек?”

Своих маленьких детей, к сожалению, я не видел шесть лет. Потому что их мать коррумпировали.

Мать моих детей сказала: “Умоляю, откажись от иска против России – все будет супер, убивать никого не будут!”

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

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