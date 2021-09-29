39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото

“Сегодня день, когда я встретила свою самую красивую, драгоценную племянницу (немного раньше, чем мы ожидали). Я с трепетом наблюдала, как моя сестра стала мамой. И сегодня тот день, когда я влюбилась”, – написала сестра Барбары Буш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jenna Bush Hager (@jennabhager)

Контекст:

Барбара Буш вышла замуж за американского сценариста Крэйга Койна в 2018 году. Новорожденная стала первенцем для каждого из них.

—