39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото

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29.09.2021, 13:00, Новости дня
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“Сегодня день, когда я встретила свою самую красивую, драгоценную племянницу (немного раньше, чем мы ожидали). Я с трепетом наблюдала, как моя сестра стала мамой. И сегодня тот день, когда я влюбилась”, – написала сестра Барбары Буш.

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Публикация от Jenna Bush Hager (@jennabhager)

Контекст:

Барбара Буш вышла замуж за американского сценариста Крэйга Койна в 2018 году. Новорожденная стала первенцем для каждого из них.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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