39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Сегодня день, когда я встретила свою самую красивую, драгоценную племянницу (немного раньше, чем мы ожидали). Я с трепетом наблюдала, как моя сестра стала мамой. И сегодня тот день, когда я влюбилась”, – написала сестра Барбары Буш.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Барбара Буш вышла замуж за американского сценариста Крэйга Койна в 2018 году. Новорожденная стала первенцем для каждого из них.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет