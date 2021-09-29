 

YouTube заблокирует каждый десятый канал на русском языке

29.09.2021, 12:51, Разное
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Видеохостинг YouTube принял решение провести децимацию аккаунтов пользователей, снимающих ролики на русском языке. 

«Это очень тяжёлое решение для компании, но иного выхода нет. Среди русскоязычных блогеров крайне высокий процент нарушений правил пользования нашим сервисом: каждый день мы выявляем сотни случаев проявления нетерпимости, прежде всего в отношении ЛГБТ и представителей различных рас. Ещё одна проблема связана с тем, что именно русскоязычные пользователи активно используют YouTube для политической пропаганды, в том числе для создания положительного образа Кремля. Наконец, именно в этой группе мы фиксируем самые высокие показатели нарушения авторских прав и распространения фейк-ньюз. В сложившийся ситуации мы видим единственное решение – проведение децимации, то есть блокировки каждого десятого аккаунта, независимо от количества подписчиков и наличия раннее выявленных нарушений. Надеюсь, что эта экстраординарная мера заставит русскоязычное сообщество впредь неукоснительно соблюдать правила нашего сервиса», – заявила генеральный директор YouTube Сьюзен Войжитски.

По оценкам экспертов, всего может быть заблокировано до 50 тысяч каналов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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