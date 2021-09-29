 

В Роскачестве советуют отключать режим энергосбережения

29.09.2021, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из экспертов Роскачества, занимающийся тестированием работы электронных устройств, советует только в крайнем случае использовать режим энергосбережения на устройствах, работающих от аккумулятора. Этот режим действительно позволяет продлить время автономной работы, однако он же тормозит скорость функционирования.

В целом, данный режим предназначен для включения, когда уровень заряда батареи падает до 10%. Однако в обычных условиях замедление передачи данных через беспроводные сети может сыграть с вами злую шутку.

Вообще-то, тесты показывают, что, используя постоянно девайс в режиме энергосбережения, вы поддаете его большому риску, утверждает специалист. Устройство моет очень быстро сломаться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / На Олимпиаде в Токио выявили рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки

25.06 / Бутусов: Что сказал и что не сказал президент Украины накануне встречи с Байденом

01.05 / В Украине 260 человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса

12.07 / Бабиков о Януковиче: Я его представлял в суде, но защитником не был

19.04 / Чехия исключила Россию из тендера на расширение АЭС “Дукованы” после скандала между странами

28.12 / В Boeing оценили востребованность российского самолета МС-21

06.01 / Коронавирусом в мире заразились более 86 млн человек

12.08 / Трамп заявил, что удивлен кандидатурой Харрис, которую Байден рассматривает на пост вице-президента

20.05 / “Евровидение 2021”. Выступления всех участников второго полуфинала. Видео

08.10 / Задолжавшего 1,5 млн рублей мужчину до смерти избили в Санкт-Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика