В Роскачестве советуют отключать режим энергосбережения

Один из экспертов Роскачества, занимающийся тестированием работы электронных устройств, советует только в крайнем случае использовать режим энергосбережения на устройствах, работающих от аккумулятора. Этот режим действительно позволяет продлить время автономной работы, однако он же тормозит скорость функционирования.

В целом, данный режим предназначен для включения, когда уровень заряда батареи падает до 10%. Однако в обычных условиях замедление передачи данных через беспроводные сети может сыграть с вами злую шутку.

Вообще-то, тесты показывают, что, используя постоянно девайс в режиме энергосбережения, вы поддаете его большому риску, утверждает специалист. Устройство моет очень быстро сломаться.