Компания Sharp выпустила самый легкий смартфон с поддержкой 5G

Вес данного смартфона составляет всего-то 146 г, что позволяет назвать его самым легким девайсом, поддерживающим беспроводную связь пятого поколения. Выпустила данный 5G-смартфон японская компания Sharp.

У гаджета экран с диагональю 6,4 дюйма. То есть, самый легкий вовсе не означает самый маленький. Кстати, частота смены кадров – это фантастический показатель на 240 Гц, что вдвое больше, чем достижения большинства «самых современных» мобильных гаджетов.

Плохая новость: японцы выпустили эту модель исключительно для своего внутреннего рынка, и поставки на экспорт не планируются. Конфигурация памяти: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ на основном диске. Немного, но достаточно. Используемый процессор – Snapdragon 750.