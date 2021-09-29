Мнение: Почему в школах не учат зарабатывать деньги

Читатели пишут: «А нам хотят вместо жемчужин литературы, которые будят воображение, в которых дыхание истории, страсти, философия, — подсунуть изучение каталога Пятерочки, линеек банковских вкладов и калькулятор на сайте ПФРФ. Взращивание “идеального потребителя”. Чтоб не думал, а действовал по удобно-управляемому шаблону».

Возражу читателям: ничего нам подсунуть не хотят. Наоборот, школы как огня боятся всего, что связано с деньгами. Жемчужины литературы — это пожалуйста, пусть даже это Достоевский, у которого на 90% романов надо ставить пометку 38+. А вот практические навыки зарабатывания денег — нет, никогда. Грязно-с.

Вместе с тем взрослые люди во своей взрослой жизни озабочены главным образом деньгами. Не потому, что они мечтают купаться в золотых монетках на манер Скруджа Макдака, а потому что деньги позволяют исполнить огромную часть тех взрослых чаяний, которые в принципе можно исполнить — квартиру, машину, отпуск, последний айфон и прочая, и прочая.

Может быть, это и неправильно, но это так. Взрослые люди постоянно думают о деньгах — исключение составляют только монахи да капиталисты, которым денег хватает с избытком. Обычный взрослый человек тратит за свою жизнь 80 тысяч рабочих часов на какой-нибудь полезный обществу труд, причём тратит не ради идеи или удовольствия, а ради выдаваемой дважды в месяц зарплаты. Для понимания масштабов катастрофы — в эти 80 тысяч рабочих часов можно уложить, например, всё наше детство и нашу юность, ещё и останется. Педагогическая система фактически говорит школьникам: вам придётся разменять большую часть своей сознательной жизни на грузовик с хлебом насущным. На этом пути вас ожидает множество ловушек и большое количество возможностей. Но мы ничего расскажем вам об этом, это грязно. Давайте лучше посмакуем двойное самоубийство похотливой дворянки и её сердечного друга, офицера-наркомана…

Древнегреческий полководец Филопемен, которого прозвали за его благородство «последним из эллинов», в перерывах между походами и военными реформами занимался сельским хозяйством. «Кто не хочет брать чужого, тот должен приобретать своё собственное» — так он объяснял своё увлечение бизнесом. Будучи весьма обеспеченным человеком, доходы Филопемен тратил, например, на выкуп своих соотечественников из вражеского плена.

Этот лозунг — «Кто не хочет брать чужого, тот должен приобретать своё собственное» — следует развесить по всем школам, чтобы снизить тем самым пафос любителей высоких материй. Презрение к деньгам можно терпеть, когда его выказывает аскет-отшельник, старающийся поменьше брать от взрастившего его общества. Когда же презрение к деньгам выказывает обычный горожанин, это обычно означает паразитизм: «я не хочу думать о деньгах, пусть мои счета оплачивает кто-нибудь другой, не такой важный и чистый, как я сам».

На практике, разумеется, спрятаться от денег нельзя. Напротив — именно от тех, кто краснеет при слове «деньги» и берёт купюры не иначе, как осторожно оттопырив мизинец, и стоит ждать каких-нибудь непотребных фокусов типа растраты или обмана.

Как верно отметил Бенджамин Франклин, отец-основатель США и лицо стодолларовой купюры, честность — лучшая политика. Сравните эту мудрость старого капиталиста с базарным «не обманешь — не продашь», которое невежественные люди считают руководством ко взрослой жизни.

Было бы неплохо ещё в школе объяснить детям, что такое честная сделка, почему нужно быть порядочным, как именно добросовестность помогает в делах, почему условные старообрядцы с их щепетильной честностью так быстро богатели в дореволюционной России. К сожалению, ничего подобного в школах не объясняют. Сама мысль о том, что школьник может когда-нибудь открыть собственное дело, воспринимается как кощунство. Что касается честности, то разговоры на эту тему сводятся к детсадовскому «не воруй яблоки у товарища, чтобы Ильич не плакал в своём хрустальном гробу».

А ведь пренебрежение порядочностью — только один пример дремучего заблуждения, распространённого в нашем постсоветском обществе. Вытащите наугад взрослого человека с автобусной остановки, и позадавайте ему пять минут простые вопросы о рабочей этике, о делах и о деньгах. Вы услышите отборнейшую ересь вместо ответов, после чего вам выпалят в лицо традиционное: «не учите нас жить, лучше помогите материально». Катастрофа заключается даже не в том, что взрослые люди слепы и беспомощны в том, что касается заработка: в конце концов, обучиться финансовой грамотности можно и вне школы. Катастрофа в том, что взрослые люди даже не сознают своего невежества.

Сейчас главными предметами в школе являются математика и русский язык, иногда ещё и английский. Спору нет, предметы важные. Но когда спортсмен-велосипедист ходит в секцию, его не учат там математике, русскому языку и английскому. Да, действительно, русский ему нужен, чтобы не опозориться на интервью, математика помогает считать траектории, а английский полезен во время зарубежных соревнований. Но всё же велосипедиста заставляют на секции заниматься другими вещами — качать ноги, крутить педали и, вообще, ездить на велосипеде. Вот если бы велосипедистов готовили наши школы, само слово «велосипед» было бы исключено из школьной программы. Только учителя периодически повторяли бы: «запоминайте регионы расселения черепах, это вам здорово пригодится во время Тур де Франс».

Как можно было бы изменить школьную программу, понятно. Добавить предмет «карьера», пригласить действующих начальников или предпринимателей, чтобы те рассказали как надо и как не надо работать, разобрали бы основные ошибки новичков. Открыть при школах реальные мастерские и кафе, чтобы старшеклассники получали там первый опыт работы по найму, подсчёта денег и руководства сотрудниками. Ни больших бюджетов, ни долгих теоретических исследований тут не нужно, при желании можно было бы начать хоть со следующего учебного года.

К сожалению, пока что об этом рано даже говорить. Пока что родители, чиновники и политики не могут ответить даже на простейший вопрос — зачем нужна школа в её современном виде. Вместо ответа защитники устаревшей системы скатываются в болтовню, суть которой обычно сводится к следующему: я видел взрослого человека, который писал с ошибками и горячо поддерживал политика, которого я не люблю. Школы нужны, чтобы вот таких взрослых неучей не было.