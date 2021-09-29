Мнение: КНДР вступила в гонку гиперзвуковых вооружений

Северная Корея официально подтвердила, что вчера она провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" с жидкостным ракетным двигателем и возможностью планирования боевой части ракеты, которая обладает повышенной маневренностью.

После запуска с восточного побережья КНДР ракета упала за пределами территориальных вод Японии. Пуск явился продолжением серии испытаний новых ракет, которые начались после официального заявления Пхеньяна о необходимости укреплять обороноспособность страны в свете недоговороспособности США,

Сама ракета позиционируется как оружие стратегического сдерживания, способная нести ядерную боеголовку и прорываться через современные системы ПРО.

Таким образом, КНДР также активно вступила в гонку гиперзвуковых вооружений.

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