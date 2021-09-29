 

Мнение: КНДР вступила в гонку гиперзвуковых вооружений

29.09.2021, 12:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Северная Корея официально подтвердила, что вчера она провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" с жидкостным ракетным двигателем и возможностью планирования боевой части ракеты, которая обладает повышенной маневренностью.
После запуска с восточного побережья КНДР ракета упала за пределами территориальных вод Японии. Пуск явился продолжением серии испытаний новых ракет, которые начались после официального заявления Пхеньяна о необходимости укреплять обороноспособность страны в свете недоговороспособности США,
Сама ракета позиционируется как оружие стратегического сдерживания, способная нести ядерную боеголовку и прорываться через современные системы ПРО.

Таким образом, КНДР также активно вступила в гонку гиперзвуковых вооружений.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.01 / Кудрин предупредил россиян о третьей волне коронавируса: Расслабиться не удастся

28.10 / Володин попросил Минфин оперативно решить вопрос оплаты труда бюджетников

15.12 / Скандалы: Два ЦБК для одного края

10.08 / Скандалы: «Ругать Алентову за спектакли – преступление!»

06.09 / Мнение: Развязка в Панджшере приближается

24.02 / Катерина Шпица вышла замуж накануне дня рождения своего сына

31.07 / Мнение: ОАЭ запустил, Китай запустил, Америка запустила… Роскосмос тоже… направил

16.06 / Алоэ вера мгновенно увлажнит и придаст свежий вид: 4 домашних средства от опухших глаз

07.06 / Часть россиян лишат пенсии с 1 августа

13.01 / Мнение: Вопросы для ответов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика