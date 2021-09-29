 

Брачный союз мещан – Личное мнение

29.09.2021, 12:12, Разное
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Самые крепкие семьи — это брачные союзы мещан.

«Она офигенная сучка! Прошло три года, а я ее все равно хочу», — заявил Алишерка Моргенштерн о своей жене.


Фото: Соцсети

Классно, да? Страсть, всё такое. И пусть жена — кубиком, главное (так считают толстухи из Одноклассниц) — муж любит.

А что же говорит жена? А не спешите, сейчас разберёмся!

А жена Дилара-то крепка мещанским подходом к браку. Вот её свежее мнение:

«Не обижайте моего мужа. Он — долларовый миллионер, а я пока его догоняю».

Ну, вы уже поняли, в чём сила этой семьи? У Алишерки — страсть к квадратной женщине. У неё же в голове рюши на шторах, новая скатерть и после обеда можно и нужно пересчитать деньги.

Совершенно без иронии повторю: самые крепкие браки — у мещан. Судя по фразам, которые Дилара проецирует в пространство, она далеко не дура. Такой, знаете, крепкий народно-хозяйственный ум.

Без крепкой во всех смыслах жены, уверенно стоящей на толстых ногах по жизни, Моргенштырка через пару лет превратился бы в нищего. А с Диларой — вместо одного долларового миллионера, будет сразу два.

Кто-то возразит сейчас мне, что страсть Моргенштырки не вечна. Соглашусь. Но жёны мещан никогда не обращают внимания на такие мелочи. Прошла страсть ко мне? Сходи к Любке в третий подъезд, пока я тут деньги считаю — не отвлекай меня всякой ерундой.

На чём основаны ваши пары? Вас хотят, а вы — чего? Тоже хотите или чуть-чуть поумнее себя ведёте?

Источник: Лена Миро



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