Лукашенко пообещал наказание убийцам сотрудника КГБ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье», – цитирует ее БелТА.

По ее словам, Лукашенко заявил, что «безнаказанным это не останется». Эйсмонт добавила, что белорусский президент соболезнует и сопереживает семье погибшего сотрудника КГБ.

Ранее проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством.

Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен.