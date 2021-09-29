 

Лукашенко пообещал наказание убийцам сотрудника КГБ Белоруссии

29.09.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье», – цитирует ее БелТА.

По ее словам, Лукашенко заявил, что «безнаказанным это не останется». Эйсмонт добавила, что белорусский президент соболезнует и сопереживает семье погибшего сотрудника КГБ.

Ранее проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством.

Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / В Алжире растаскивают радиоактивные обломки, зарытые Францией в 1960-е после испытаний

22.02 / США захотели разместить военных на десятках объектов в Греции

30.09 / МИД ответил на обвинения в завышении стоимости работ по реконструкции шпиля

21.02 / Центру европейской части РФ пообещали скорое потепление

24.11 / Интервью Гордона с любимой женщиной Немцова и свидетелем его убийства Дурицкой. Трансляция

17.06 / Свитолина проиграла россиянке в своем первом поединке на турнире в Берлине

25.07 / За сутки в РФ выявили 24 тыс. случаев коронавируса

18.12 / Украина зарезервировала вакцину против коронавируса для 2,1 млн населения – данные Bloomberg

18.03 / Google Play вдвое снижает комиссию для 99% разработчиков

21.09 / За сутки в Украине зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика