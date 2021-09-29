 

Арестованного основателя Group-IB отправят в СИЗО «Лефортово»

29.09.2021, 12:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАрестованный по делу о госизмене основатель Group-IB Илья Сачков, вероятно, будет помещен в СИЗО «Лефортово», где ему сперва предстоит отбыть двухнедельный карантин, рассказал информированный источник.

«В большинстве случаев фигуранты дел о госизмене помещаются в СИЗО «Лефортово». Вероятно, Сачков сначала будет помещен на 14 дней на карантин. За этот период его осмотрят врачи, возьмут необходимые анализы, в том числе на COVID-19, а также с ним побеседует психолог», – сказал источник РИА «Новости».

Тем временем в самой компании, комментируя информацию об аресте Сачкова, напомнили, что корпорация является официальным партнером Интерпола и Европола, а ее клиентами являются крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.

«Мы защищаем клиентов в более чем 60 странах, включая Сингапур, Нидерланды, ОАЭ, Вьетнам, Аргентину, Австралию, Турцию, Бразилию, Канаду, Ливан, Россию, Великобританию и США», – говорится в сообщении компании.

Среди клиентов, направлявших компании отзывы и благодарности, Банк России, крупнейшие российские банки – Сбербанк, ВТБ, Альфабанк, Тинькофф, Home Credit Bank, а также международные финансовые структуры – Baring Vostok, шведские Swedbank и IKANO Bank, азербайджанский UNIBANK. Сюда входят крупнейшие российские страховые и телекоммуникационные компании, технологические структуры, в том числе Microsoft, представители медиа и кино-индустрии, ритейла, крупнейшие представители промышленности. На сайте компании также упоминаются государственные структуры и корпорации, такие как Роскосмос, МИД РФ, ТПП, Автодор, РФС, Росаккредитация, правоохранительные органы и благотворительные фонды.

Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене, об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.



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