 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин, уже будучи директором ФСБ, сказал мне: “Могли ли мы когда-нибудь подумать, что будем играть на бильярде, на котором играл Берия?”

29.09.2021, 12:06, Новости дня
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“Не буду говорить, что у меня были какие-то супердружеские отношения с Путиным, потому что у нас очень мало общего. Я бы даже сказал: у нас практически ничего общего. Но так сложилось – мы жили через забор. Моя дача, слева – [первый президент России Борис] Ельцин, а справа – дача КГБ. В ней жил в свое время еще Берия”, – отметил Пугачев.

По его словам, об истории дачи он узнал от Путина.

“Когда мы играли на бильярде (Путин уже тогда был директором ФСБ), он мне сказал: “Могли ли мы когда-нибудь подумать, что будем играть на бильярде, на котором играл Берия?” Я говорю: “А что, здесь Берия играл?” – “Ну конечно. Это же дача КГБ”, – рассказал Пугачев.

Он уточнил, что дача Берии, в которой жил Путин, была одноэтажной и деревянной, а сам он, Пугачев, размещался на даче бывшего главы СССР Леонида Брежнева.

“Там 3,5 тыс. метров, на берегу Москвы-реки 10 гектаров земли. Потрясающе”, – считает бывший друг Путина.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пугачев является основателем “Межпромбанка”. Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме “Межпромбанка”, по данным “Коммерсанта”, Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как “Межпромбанк” был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. 

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств “Межпромбанка”. На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Лаврентий Берия возглавлял НКВД (позже МВД) СССР с 1938-го по 1945 год.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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