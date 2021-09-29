Мнение: Погнали!

Все предсказуемо до зевоты. Теперь начали ударными темпами поднимать в “статистике” количество смертей в день: власти вышли из заколдованного круга 790-810 смертей от ковида в день, в котором находились ТРИ МЕСЯЦА, и пошли рисовать на повышение – 852! Это прорыв! Следующий рубеж, как я уже предсказывал – 1200 в день, и “добьют” они до него быстро.

Что планируется делать, уже тоже понятно: организовать тотальное принуждение к вакцинации взрослых, раз, и начать “прокалывать” детей-школьников, два. Как – показывают первые ласточки, Пермская область и Удмуртия. На их примере забрасывают пробный шар, но метод известный – “куаркодизация”, тем более, что он и в Европе уже практикуется вовсю. Через механизм куар-кодов власти хотят превратить невакцинированную часть граждан в изгоев или, как говорили большевики в раннем СССР, в “лишенцев” – провести в стране разделение граждан на “полноценных” (то есть проколотых) и неполноценных. Тут еще хочется вспомнить словечко, запущенное прибалтами (и не вызвавшее, кстати, никаких вопросов в Европе) – “неграждане”.

Единственно, в России собираются сделать “неграждан” не по языковому, а по медицинскому принципу. Причем, очевидно, и оправдание будет тем же. Прибалты говорили: да что вы, нет у нас никакой дискриминации – пусть они просто выучат язык, и всё. У нас будут говорить – да что вы, нет никакой дискриминации, пусть они просто дадут себя проколоть, и всё!

Всё давно отработано.

По Пермскому краю – невакцинированных (т.е. без куар-кодов) теперь ЗАПРЕЩЕНО пускать в фитнес-клубы, театры, музеи и концертные залы, а также в заведения общепита. Хочется сказать, что мера явно антиконституционная – но в нашей стране смешно говорить о Конституции, у нас теперь как в Англии – конституции нет. В прошлом году мы на пеньках дружно проголосовали за ее отмену.

Что дальше? Легко предсказать, что “мягкий” апартеид в отношении невакцинированной части граждан (которая по-прежнему составляет более 70% всех жителей, то есть меньшинство третирует большинство) в тех формах, которые начали применять в Пермском крае, не сработает: темпы “добровольной” вакцинации если и вырастут, то незначительно. Думается мне, что власти это понимают уже сейчас – поэтому и начали не с Москвы, а с Перми.

Тут-то им и понадобится цифра “1200” – она должна будет служить основанием для введения жесткого апартеида, или прямого террора в отношении невакцинированных: их лишат медицинской помощи, причем любой (как это уже сделано в Австралии), а главное – им запретят покупать себе еду, то есть введут куар-коды на посещение продуктовых магазинов.

Это, очевидно, тот апофегей, к которому все и ведут. Задача “проколоть всех” абсолютно недвусмысленна, за исполнением следят, и явно не из Кремля, а откуда-то повыше – поэтому “отказников” просто начнут морить голодом… во всяком случае, попытаются. Немедленно, само собой, возникнет некий “черный рынок” типа “купи еду без куар-кода” – но едва ли 70% населения смогут находить себе пропитание на черном рынке…

Тогда, впрочем, могут начать громить магазины. Для их защиты понадобятся все силы Росгвардии, но их заведомо не хватит, и тогда может зайти речь о вводе в города войск (опять-таки – опыт есть, и оправдание готово – “для защиты конституционного строя от банд мародеров”)… Словом, на пустом месте может возникнуть грандиозный кризис.

Но что делать: задача “проколоть всех” является высшим приоритетом. Почему? Да бес его знает. Но есть и хорошая новость: скорее всего, массовых локдаунов вводить не станут. Маски уже сброшены, нет смысла делать вид, что кто-то там “борется с ковидом” – это все очень накладно и, как показал опыт всех “развитых стран”, все равно бесполезно. Теперь борются не с ковидом, а с невакцинированными – они и есть главные враги. Кого? Вот это интересный вопрос…