Subaru представила новый электрический кроссовер Solterra

Японский бренд Subaru раскрыл некоторые особенности нового электрокроссовера Subaru Solterra.

Выход электрокара состоится в следующем году. Автомобиль получил стильную приборную панель, матричную оптику и другие продвинутые опции. Вместе с тем внешний вид электрического кроссовера напоминает концептуальную версию Toyota bZ4X, показанную весной на выставке в Шанхае. Кроме того автомобиль получит платформу e-Subaru Global Platform.

Эксперты прогнозируют, что новый кроссовер получит систему полного привода. Также сообщается, что официальная премьера и начало продаж на рынке Японии состоятся в следующем году. Следует ожидать новинку также и на европейском рынке. Цена электрокара пока не раскрыта производителем.