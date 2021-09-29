Седан Nissan Sylphy получил новый салон и гибридную версию

Представлена гибридная версия нового седана Nissan Sylphy.

Автомобиль пока будет продаваться исключительно на китайском рынке, где состоялась официальная презентация. Известно, что разработчики применили силовую установку с бензиновым мотором на 72 л.с., а также электрический агрегат на 136 л.с. Кроме того, частично модернизировали внешний вид гибридного седана.

Автомобиль отличается формой решетки радиатора, бамперами и задними фонарями. Более радикальные обновления связаны с интерьером салона, где применили более качественные материалы отделки и усовершенствованный мультимедийный комплекс. Приобрести новый седан Nissan Sylphy в Китае станет возможным по цене от 18 тысяч долларов.