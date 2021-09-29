Как выбрать мужское термобелье?

Покупка термобелья https://intertop.kz/muzhchinam-odezhda-termobelye/ – ответственное занятие. И как только приближается время холодов, многие мужчины приходят в специализированные магазины и стараются подобрать термобелье. Комплекты термобелья разные. В какие-то входят даже термоноски.

Термобелье – это отличный вариант для зимы. Его появление на рынке произвело настоящий фурор и с каждым годом становиться все больше поклонников у него. Оно не сковывает движений и идеально подходит для занятий спортом, работы на улице, а также для туризма. Обычные городские жители не отказываются от подобных вещей. Если хочется отказаться от тяжелой дубленки или скинуть парочку свитеров, то термобелье – это именно то, что необходимо.

На какие критерии обратить внимание при выборе термобелья?

Первым делом стоит обратить внимание на материал. Свойства ткани играют огромную роль. От них зависит, будет ли белье теплым и сможет ли нормально впитывать влагу. В продаже можно найти термобелье из следующих материалов:

Синтетика; Натуральные материалы.

Зачастую, белье производят из синтетических материалов с натуральной подкладкой. Из натуральных материалов белье практически не делают. Но поискать можно. Однако, специалисты считают, что натуральные материалы не так хороши, как кажется. Да, никто не поспорит с тем, что шерсть – теплый материал и хорошо впитывает влагу. Но если человек вспотеет, то белье прилипнет к телу и будет неудобно.

Исключением можно считать изделия из бамбука. Бамбуковые волокна отлично держат тепло и хорошо впитывают влагу. Но такое термобелье стоит недешево. Специалисты считают, что в таком белье будет комфортно. К тому же, натуральные волокна бамбука не вызывают аллергии.

Если термобелье покупается для прогулок, то можно обратить внимание на смешанные материалы. К примеру, варианты, в которых синтетическая ткань смешивается с натуральными волокнами. В случае, если термобелье необходимо для занятий спортом, то лучше обратить внимание на синтетические варианты. Желательно, чтобы изделия были сделаны на 100% из синтетики.

Если белье необходимо для повседневной носки, то стоит обратить внимание на натуральные материалы.

Не стоит забывать про модели и размер. Эти критерии важные и если термобелье будет маленьким или большим, то в нем попросту будет неудобно. Термобелье одевают под одежду, и оно должно плотно сидеть, чтобы не выпускать тепло наружу. Если белье будет болтаться, то ни о каком сбережении тепла и говорить не стоит.