 

Названы продукты для восполнения дефицита железа в организме

29.09.2021, 11:32, Разное
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Медики назвали продукты, которые позволяют восполнить дефицит железа в организме. Этот микроэлемент является жизненно необходимым человека. Без него мышцы и ткани не способны полноценно функционировать.
Железо находится в составе гемоглобина, а он отвечает за доставку кислорода к органам. Элемент принимает участие в процессах, проходящих в ЖКТ, в обмене холестерина, поддерживает иммунитет и отвечает за регулирование температуры тела. Восполнить дефицит железа можно посредством пищи.

На фоне нехватки данного элемента развивается анемия. Нередко это состояние наблюдается из-за неправильного питания, большой потери крови или же нарушения усвояемости железа. Чтобы не допустить появления подобных проблем, необходимо употреблять в пищу говяжье мясо, печень, устрицы, индейку, моллюски, мидии, яйца, консервированный тунец. Железо также содержится в темном шоколаде, брокколи, семенах, орехах, киноа, бобах, гранате, шпинате, пишет портал «Слово и дело».



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