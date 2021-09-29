Актриса Марина Гайзидорская обвинила любовника в краже яйцеклетки

Актриса Марина Гайзидорская заявила, что любовник украл ее яйцеклетку. За хранение своего биоматериала звезда «Интердевочки» заплатила 750 тысяч рублей.

Несколько лет Гайзидроская находилась в счастливых отношениях с Алексеем Елиным. Сейчас артистка утверждает, что избранник обманул ее, причем, врать он начал еще в начале романа. Знаменитость познакомилась с мужчиной, когда его супруга умирала в результате рака шейки матки. Избранник заявил, что с официальной женой никак не связан, но оставить ее в тяжелом состоянии не может.

Марина Гайзидорская вступила в новые отношения и даже думала о ребенке, но родить сама не могла. Также актриса не прибегала к процедуре ЭКО. Звезда «Интердевочки» всегда хотела стать матерью, она часто ходила к врачам и обследовалась. Гинекологи говорили, что ситуация является сложной, к тому же важную роль играл возраст.

Избранник предложил Гайзидорской подсадить яйцеклетку суррогатной матери. Когда день процедуры настал, житель внезапно исчез. Он скрывался от актрисы в течение долгого времени. Впоследствии выяснилось, что у него начались новые отношения. Спустя несколько месяцев в социальных сетях Гайзидорская увидела, что возлюбленная экс-избранника беременна. Когда малыш появился на свет, актриса заметила, что он похож на нее.

Продюсеры программы «На самом деле» связались с экс-избранником Гайзидорской, и тот согласился на проведение ДНК-теста. Оказалось, что ребенок не имеет никакого отношения к актрисе, пишет портал «Слово и дело».