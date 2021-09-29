 

ДОМ.РФ подключил к работе с инфраструктурными облигациями крупнейшие банки РФ

29.09.2021, 11:32, Разное
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«ВТБ Инфраструктурный холдинг» и ДОМ.РФ подписали соглашение о финансировании инфраструктурных проектов через облигации. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках конгресса «Российская неделя ГЧП», информирует tass.ru
«В соглашении между ВТБ и ДОМ.РФ говорится, что компании будут заниматься финансированием строительных проектов регионального и государственного масштабов. Уже сейчас на рассмотрении находятся объекты, общая стоимость которых оценивается примерно в 250 миллиардов рублей», – говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Компании ведут переговоры по поводу строительства в ряде российских городов и регионов, среди которых Хабаровский край, Русский остров, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород и другие. Глава Банка ДОМ.РФ Артем Федорко отметил, что планируется работать с участниками отрасли, которые готовы реализовать проекты с крупными уставными капиталами.

Развитие инфраструктуры на местах посредством крупных вложений и масштабных строительных проектов ускорит процесс экономического развития регионов и даст возможность повысить качество жизни. Олег Панкратов, являющийся главой «ВТБ Инфраструктурный холдинг», отметил, что инфраструктурные облигации, ранее выпущенные ДОМ.РФ, дадут возможность в разны нарастить объемы инвестиций.

ДОМ.РФ также подписал аналогичное соглашение со «Сбербанком». Во встрече принял участие вице-президент банка Михаил Чачин. Позднее была достигнута договоренность с банком «Открытие».

Инфраструктурные облигации
Власти РФ в минувшем году утвердили правила финансирования объектов строительства инфраструктуры посредством облигаций. Такой способ привлечения средств даст возможность создавать социальную, дорожную и инженерную инфраструктуру для новых застроек. Денежные средства при этом выдаются со льготами, обеспеченными субсидиями из бюджета страны. ДОМ.РФ в данном случае выступает поручителем по ценным бумагам.

Комиссия при Минстрое ранее уже утвердила несколько проектов, профинансированных инфраструктурными облигациями. Размер средств, вложенных в них, составит 3,7, 1,8 и 0,7 миллиона рублей соответственно.



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