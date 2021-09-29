Мнение: Жители Берлина голосуют за экспроприацию

Большинство жителей Берлина голосовавших на консультативном референдуме за экспроприацию через выкуп арендной недвижимости и передачу ее под контроль государству, поддержали идею экспроприации.

Берлинцы проголосовали за изъятие жилья у крупных корпоративных арендодателей

Избиратели Берлина ясно дали понять домовладельцам-корпорациям: государственное жилье имеет большее значение, чем акционеры-корпорации. Общегородской референдум об экспроприации арендуемой собственности, принадлежащей крупным арендодателям, и превращению ее в государственное жилье прошел 26 сентября, получив 56% голосов. Референдум не имеет обязательной силы, но если правительство решит действовать, как сейчас его заставляют, это может означать, что городское правительство купит более 240 000 квартир за миллиарды евро и превратит их в социальное жилье, находящееся в ведении города как публичное лицо. Эти квартиры в настоящее время принадлежат горстке гигантов недвижимости в Германии и по всей Европе. Лидером среди этой группы является Deutsche Wohnen SE, которой в настоящее время принадлежит более 100 000 квартир в городе.

Если город попытается наложить арест на собственность, это обязательно будет длительным и дорогостоящим процессом, оспариваемым в суде. Но референдум отражает решительные меры, которые большинство берлинцев готовы принять для решения жилищного кризиса, в результате которого арендная плата выросла более чем вдвое за десятилетие. Это радикальный подход, который не просто направлен на создание более доступного жилья, но и коренным образом трансформирует рынок корпоративного жилья от рынка, который рассматривает жилье в первую очередь как актив, к рынку, который уделяет приоритетное внимание пользе для общества и государства.

Проведение референдума 26 сентября стало последней остановкой в ​​многолетней кампании на низовом уровне, проводимой группой защиты интересов Deutsche Wohnen & Co. Enteignen . С 2019 года он стал объектом экспроприации крупнейших корпоративных арендодателей города. Около трети государственного жилья города было приватизировано за три десятилетия после воссоединения Берлина. Согласно исследованию (ссылка на немецком языке), проведенному левым Фондом Розы Люксембург, сегодня группы инвесторов владеют 16,5% жилищного фонда города.

В то же время арендная плата в Берлине неуклонно росла, особенно за последнее десятилетие. Средняя цена квадратного метра квартиры в Берлине увеличилась более чем на 70% в период с 2012 по 2021 год. Это частично было вызвано ростом спроса на жилье по мере того, как все больше людей перебралось в город, а также за счет ремонта и модернизации квартир. принадлежащих корпоративным арендодателям.

Хотя эти улучшения привлекли новых арендаторов и повысили авторитет Берлина на международной арене, они также не позволили некоторым давним жителям Берлина арендовать жилье, которые больше не могут себе это позволить. Сторонники экспроприации считают, что финансирование жилья неразрывно связано с джентрификацией. «Эти финансовые операторы используют это жилье для спекуляций на финансовом рынке», – говорит доктор Джоанна Кусиак, исследователь и активист Deutsche Wohnen & Co. Enteignen. «Они отличаются от обычных арендодателей, потому что их клиент не арендатор, а акционер».

Левое коалиционное правительство Берлина попыталось обуздать стремительный рост арендной платы с помощью верхнего предела арендной платы в начале 2020 года, но оно было быстро отменено в судебном порядке. Теперь, отчасти из-за потери защиты для арендаторов (которые составляют 84% населения Берлина), избиратели видят экспроприацию как лучший способ справиться с неконтролируемой арендной платой.

Чтобы захватить эту собственность, эта мера ссылается на неясную статью в конституции Германии, которая разрешает передачу земли и собственности в общественную собственность. Правительство купит эту недвижимость по цене ниже рыночной, но, по оценкам городского парламента, может потратить более 30 миллиардов евро (35 миллиардов долларов США). Некоторые критики считают, что эти деньги лучше потратить на социальные услуги или на строительство более необходимого жилья. Работа по созданию доступного жилья ложится на государственный сектор Берлина. В 2018 году городское правительство обязалось к 2030 году построить 200000 единиц жилья, половина из которых доступна по цене. Но на практике прогресс идет намного медленнее; с 2014 по 2018 год было построено менее 1000 единиц доступного жилья.

Тем не менее, сторонники экспроприации говорят, что это может открыть дорогу для дальнейшего строительства жилья. Deutsche Wohnen & Co. Enteignen предлагает финансировать покупку зданий за счет облигаций, которые будут выплачиваться за счет арендного дохода. Кусяк предполагает, что эти деньги за аренду можно было бы затем инвестировать в будущие проекты жилищного строительства. «Мы хотим использовать эту прибыль, которая сейчас переводится из города в пользу акционеров, на строительство новых квартир», – говорит Кусяк.

Еще неизвестно, прислушаются ли политики к требованиям избирателей на необязательном референдуме, поддержанном более чем 1 миллионом берлинских избирателей.

Следующими шагами законодательный орган города должен будет обсудить меру экспроприации. Необязательные референдумы были эффективными в прошлом, например, мера 2014 года , остановившая строительство на заброшенном аэродроме, но этот референдум сталкивается с особенно сложной проблемой.

Следующий мэр города, социал-демократ Фанциска Гиффи, выступила против экспроприации, заявив, что, по ее мнению, это не приведет к созданию более доступного жилья. Корпорации по недвижимости также выступили против экспроприации. Любой закон об экспроприации также, вероятно, столкнется с юридической проблемой в судах, как это произошло с законом о предельной арендной плате в прошлом году. Deutsche Wohnen заявила, что считает, что экспроприация будет заблокирована по конституционным основаниям. На данный момент активисты заявили, что намерены продолжать оказывать давление на политиков, в то время как социал-демократы, возглавляющие коалиционное правительство Берлина, вряд ли предпримут какие-либо быстрые действия, чтобы сделать экспроприацию реальностью.

https://www.msn.com/en-us/news/world/berliners-voted-to-seize-housing-from-big-corporate-landlords/ar-AAOV4Xi – цинк

Наелись свободным рыночком, теперь вот гос.регулирование рынка подавай. Как обычно, капитализм своими язвами сам создает предпосылки для культивации социалистический идей.

Разумеется, крупные арендодатели и зависимые от них политики постараются задробить экспроприацию в Берлине, потому что если такое решение будет принято, это станет прецедентом, который будет использован для дальнейших попыток поставить под сомнение пользу "свободного рынка".

Ну а то, что люди голосовали…Аха-ха…Скажут, что это "тяжелое наследие ГДР".

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