В Киеве сочли обострение в Донбассе местью Зеленскому за визит в США

Причинами обострения ситуации в Донбассе являются возобновление работы в «нормандском формате» и месть президенту Украины Владимиру Зеленскому за визит в США, считает представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

«Причиной обострения в последнее время является, в первую очередь, возобновление работы «нормандского формата». Была встреча политических советников в режиме видеоконференции и самой минской группы… Во-вторых, это месть Зеленскому за визит в США», – сказал Арестович в интервью агентству «Украинские новости».

Еще одной причиной Арестович назвал российско-белорусские учения «Запад-2021» и выборы в Госдуму.

В начале сентября Зеленский находился с рабочим визитом в США. Президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина ведет работу над проведением саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.