 

Сроки доставки iPhone 13 выросли из-за коронавируса

29.09.2021, 11:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПокупатели поступившего в продажу iPhone 13 столкнулись с увеличением сроков доставки из-за сбоев в цепочке поставок из-за вспышки коронавируса во Вьетнаме, где собираются компоненты для камеры нового смартфона, сообщают СМИ.

Газета Nikkei сообщила, что «сборщики все еще могут производить новые iPhone, но существует дефицит поставок из-за того, что модули камер заканчиваются», передает ТАСС.

«Мы ничего не можем сделать, кроме как ежедневно следить за ситуацией во Вьетнаме и ждать, пока они увеличат объем производства», – сказал один из представителей руководства Apple.

Источники пояснили, что ряд частей для сборки модуля камеры производится во Вьетнаме, который с апреля испытывает проблемы во всех сферах жизни на фоне резкого роста числа случаев заболевания COVID-19.

По прогнозам другого представителя Apple, к середине октября ситуация может стабилизироваться, так как работа на одном из ключевых предприятий по сборке модуля камеры на юге Вьетнама возобновилась после нескольких месяцев перебоев.

По информации издания, сейчас время ожидания iPhone 13 mini, компактной модели новой линейки, составляет от семи до десяти дней на крупнейших рынках продажи iPhone (в Китае, США и Японии). Ожидание более крупных моделей может продлиться до пяти недель.

Напомним, Apple презентовала новые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini.

Цена в США на новые телефоны начинается от 699 долларов. В РФ цена iPhone 13 начинается от 79,99 тыс. рублей, IPhone 13 mini – от 69,99 тыс., iPhone 13 Pro – от 99,99 тыс., iPhone 13 Pro Max – от 109,99 тыс. рублей.



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