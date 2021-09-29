 

В Украине не использовано 1,8 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca со сроком годности до конца октября

29.09.2021, 11:12, Новости дня
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“Остаток вакцины AstraZeneca на региональных и местных складах составлял 2 971 600 доз, в том числе со сроком годности: до 30 сентября – 5600 доз, до 31 октября – 1799 000 доз, до 30 ноября – 1 167 000 доз”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что число введенных доз вакцин зависит от количества работающих мобильных бригад по иммунизации, пунктов и центров вакцинации населения.

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в Украине сделали 24 373 прививки препаратом AstraZeneca. При такой средней скорости введения 1799 000 доз закончатся через 73 дня, то есть уже зимой.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 29 сентября в Украине одной дозой вакцины от коронавируса привиты 6,9 млн человек, двумя дозами – почти 5,6 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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