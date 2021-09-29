 

Талибы заявили, что беспилотники США вторглись в воздушное пространство Афганистана

29.09.2021, 11:12, Новости дня
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“США нарушили суверенитет Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) и нормы международного права, направив беспилотники в наше воздушное пространство. Подобные инциденты должны пресекаться. Призываем все страны, в том числе США, относиться к Афганистану в соответствии с международным правом, законами и обязательствами во избежание негативных последствий”, – говорится в заявлении.

About airspace of Afghanistanhttps://t.co/3SmnYkCpHN pic.twitter.com/huIue3NXD2

— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) September 29, 2021

В документе подчеркивается, что ИЭА является “единственным уполномоченным юридическим субъектом, который несет ответственность за сухопутное и воздушное пространство Афганистана”. 

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение “Талибан” взяло под контроль практически весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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