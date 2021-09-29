 

82% умерших от COVID-19 в Украине – люди старше 60 лет – Минздрав

29.09.2021, 11:12, Новости дня
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В ведомстве отметили, что граждане пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, так как имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет, были невакцинированными, а 97% госпитализированных с коронавирусом из этой возрастной группы – не прошли полный курс вакцинации.

“На сегодняшний день лишь 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19, по крайней мере, первой дозой, а полностью вакцинированных – 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное – желание украинцев защититься от опасного вируса”, – заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 56 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,3 млн человек. За минувшие сутки в стране подтвердили 9666 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 217 пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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